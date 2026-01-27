出國需提前3小時到機場？過來人曝超慘經歷：嚇到一次就學乖

台灣人喜歡出國旅遊，每當旅遊旺季，都要提前抵達機場排隊報到。一名網友好奇，現在還會有人提早3小時到機場嗎？隨口一句引來上千名網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，只要在旅遊旺季出國，從排隊報到、託運行李到安檢往往都需要等待很久，好奇發問現在是否還有人會如傳統建議，提前3小時抵達機場？

貼文一出後，多數網友都認為早到比較安心，紛紛表示「機場不在你家隔壁，一定要預留時間，寧願早到不要遲到，也不要匆匆忙忙，所以我會提早到機場，抓3個鐘頭很合理」、「我都會欸，寧可在機場無聊，也不要在路上趕到吐血」、「旅遊旺季你被搞一次遲到，包你以後乖乖提早到，不要不信邪」、「多花一點時間，以防各種不確定性，很值呀」、「巨嬰通常不會，正常人絕對會」、「可以提前去貴賓室吃東西休息一下」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，「曾經抓2小時報到，結果當天人數大爆滿，排到我們剩1小時就要登機，櫃檯人員說這樣會來不及，行李也會趕不上飛機，最後走空姐、空少的快速通關通道，一路狂奔到登機口⋯那一次真的嚇到」、「今天提早2個小時到，華航排到外面，排了1個多小時，到出境前的入口又排了2x分鐘，之後根本就是用跑的，完全沒休息」、「自從遇過國道車禍堵了2個小時直接錯過航班之後，我都寧願早點到去機場用餐，消耗時間或坐沙發滑手機都好」。