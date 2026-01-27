太陽光電遲未達標 鼓勵立面型光電 環境部：光電碳權還需研議

政府積極推動綠能，但太陽光電建置容量遲未達標，加上地面型光電環評加嚴，我國淨零碳排時程恐受影響，中央除推動國營、公營事業設置光電，去年還公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」，環境部還將率先增設立面型光電；至於光電碳權部分，環境部表示，方法學還在研議。

經濟部原規2025年太陽光電目標為20GW，其中屋頂型8GW、地面型12GW，但截至迄今，2025年太陽光電建置量累積僅15.4GW（百萬瓩）。

去年初陸域風機環評引發各地抗爭；去年7月丹娜絲颱風重創中南部漁電共生案場及滯洪池水面型光電場，造成全台14.5萬片光電板毀損，外界也質疑光電板「抗颱能力不足」，連帶引發台南烏山頭水庫設置水面型光電板的疑慮，讓水庫設置水域型光電成為政治攻防議題。

永續長聯盟今天討論的重點之一為「淨零光能」，行政院副院長鄭麗君今出席「政府永續長聯盟論壇」致詞表示，淨零光能為2050轉型重要課題，除推動地面型光電，也推動屋頂型光電，公部門將率先推動屋頂型光電，目前盤點已有逾1GW的潛力，另也會透過老宅延壽等計畫鼓勵增設屋頂型或立面型光電，除有隔熱跟保護功效，也能防止磁磚的脫落。

針對鄭麗君提及立面型光電部分，內政部政務次長董建宏接受媒體聯訪時表示，立面型光電為新的發電技術，目前就透過老宅延壽計畫進行試辦，將市區中舊有老宅去除脫落危險的二丁掛磁磚後，鼓勵加裝光電板，因其有彩繪不會造成反射，不僅友善環境還有遮陽、防止磁磚脫落的功效。

董建宏表示，為推廣立面型光電，目前正在研議鼓勵措施，包含與環境部討論能否給予碳權、與經管會合作，針對設置企業給予獎勵或ESG評分、與經濟部合作提供相關補助等。

至於立面型光電潛力量能，董建宏說，目前還在盤點中，除公部門外，也會與教育部討論公立大學等場域，環境部則預計率先在今年增設立面型光電。

環境部長彭啓明說，「光電換碳權」的方法學仍需再研議；目前每噸碳僅300元，未來推動「總量管制排放交易（ETS）」，讓碳權回歸市場機制後，才會有誘因。