連假國內線退票新制上路 3月9日起分級收費、最高30%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部27日公告修正相關規定，針對連續假期疏運期間、設有使用限制的國內線機票，導入「退票費用分級制」，依航班起飛前時間點分三階段收費，新制自3月9日起生效，並從勞動節連假正式實施。

民航局說明，三天以上連假疏運期間，航空公司常在機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等限制條款，旅客若需退票，須在班機起飛前辦理，並酌收退票手續費。為讓規範更明確，民航局已修正「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，正式建立退票費用級距制度。

依新制規定，針對設有「逾期作廢」限制的機票，退票費用將依距離航班起飛時間遠近區分為三階段：起飛日前七天以上，最高不得超過票面價10%；起飛前一至六天，最高20%；起飛當日但尚未起飛，最高可收30%。

民航局指出，連假期間離島航線需求集中，不少旅客為確保行程，會預先訂購多個航班，導致機位被提前占用，影響其他旅客購票。此次修法目的，是鼓勵旅客提早確認行程，讓確定不搭乘的機位能及早釋出，減少候補人數，提高疏運效率。

考量政策宣導與作業準備，新制配合勞動節連假售票時程，自今年3月9日生效。民航局也將督促航空公司加強宣導與資訊揭露，提醒民眾購票前務必詳閱機票使用規定。

另外，這次修正也把航空公司原本已行之有年的「不可抗力退票」做法正式寫入契約。旅客若因天災、奔喪或個人疾病等不可歸責原因無法搭機，只要在起飛前通知航空公司，並於退票時提出相關證明，即可免收退票費用。

民航局強調，制度明文化有助旅客更清楚自身權益，也呼籲若確定無法搭機，應儘早通知航空公司，讓機位釋出給真正有需要的旅客。未來也將持續檢視國內航線運能與使用情形，與航空公司合作，讓連假疏運更順暢、也更公平。

此外，行政院消費者保護處提醒消費者，購買國內線機票前請詳閱機票使用規定；倘遇不可抗力或不可歸責事由未能搭機時，請務必於起飛前通知原售票單位，以利辦理後續退票手續；另提醒業者，所使用之定型化契約如有違反公告事項之情形，依消費者保護法第56條之1規定，經主管機關限期改正而屆期不改正者，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰；經再次令其限期改正而屆期不改正者，處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

