出國過年民眾要當心 申換護照者最晚2月13日須領照

中央社／ 台北27日電
農曆春節為出國旅遊高峰。聯合報系資料照
農曆春節連假將於2月14日登場，外交部領務局提醒，有出國規劃的民眾應提早確認護照有6個月以上效期，而已申換護照者，則須在最後上班日2月13日前領照。

農曆春節為出國旅遊高峰，領務局長鄭正勇上午於外交部例行記者會提醒，民眾出國前應確認前往國家的簽證及入境相關資訊，以及提早確認所持護照在出發前仍有6個月以上效期；而已經提出申換護照者，也務必在春節連假前最後上班日（2月13日）領照。

鄭正勇表示，農曆春節連假期間，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將暫停對外服務，如有急難救助案件，請洽外交部緊急聯絡中心（電話0800-085-095）尋求協助。

此外，有網友在社群媒體Threads發文詢問，赴日旅遊前發現護照被朋友蓋了「吉伊卡哇」的印章，擔憂會影響出入境。

對此，領務局長鄭正勇指出，護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，如果護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，就構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響入出國權益。

鄭正勇也呼籲，出國旅遊前應購妥海外旅遊保險，應涵蓋有意外就醫、疾病就醫、緊急救援服務及旅遊不便等服務，降低旅外風險及財務負擔。

鄭正勇提到，民眾行前可加入領務局LINE官方帳號（帳號：＠boca.tw）或下載「旅外安全指南」APP，隨時查詢「行前準備」、「旅遊警示」、「急難救助」、「即時翻譯」、「各國資訊及駐外館處」、「出國登錄」及「旅外保險」等各項實用資訊，駐外館處也可立即取得民眾聯繫資訊提供必要協助。

相關新聞

「咆哮聲中背後的溫柔」八仙塵爆十周年 病友追思莊秀樹醫師

林口長庚紀念醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹日前驟逝，2015年八仙塵爆，40多位大面積燒燙傷者湧入林口長庚，正是他坐鎮指揮。...

坐骨神經痛新解 醫師：「神經阻斷術」提供非手術治療

許多人為坐骨神經痛所苦，認為須手術遲遲不敢就醫。醫師表示，現代神經外科治療已趨向「階段式、精準化」，並非所有坐骨神經痛病...

家中老舊電線別亂丟！台電曝正確回收方式：2種類禁丟

你的家中也經常囤積舊的充電線或延長線嗎？對此，台電說明家中的老舊電線其實屬於可回收物品，提醒民眾應妥善處理，一定要汰舊換新才安全，避免隨意丟棄。

八仙傷友重生路迢迢 他克服恐懼續追廚師夢

「你都這樣子還做廚師？」面對親友關心，32歲的鍾先生淡然一笑。8年前的八仙塵爆讓他全身70%燒傷、雙手重創，如今他不僅重...

國內流感續升溫、開學後B流可能上升 到韓旅遊注意諾羅

國內流感疫情持續上升，今年第3周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%...

