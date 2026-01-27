生命週期評估(LCA)如何讓永續從直覺走向可驗證？

當我們論及循環經濟時，最常見的畫面是「回收」，包括了紙丟紙類、塑膠丟塑膠類，最後再期待它們變回有用的材料。但台灣大學機械工程學系副教授林心恬提醒，這其實只是循環經濟裡「最容易被看見的一圈」，「真正的循環不是等垃圾出現才處理，而是讓產品與材料盡可能以最高價值被留在系統裡，」她說。

別讓「直覺」誤導了減碳決策

林心恬自台大機械系畢業後，曾進入業界擔任機構工程師，負責工業電腦設計。那段日子讓她驚覺，原來產品製造過程會產生這麼多廢棄物。這個衝擊促使她轉赴日本京都大學攻讀能源科學博士，鑽研當時台灣還很陌生的生命週期評估（Life Cycle Assessment, LCA）。「工程不該只是製造問題的原因，也能是解決方案，」林心恬說。這段跨領域的歷練讓她看見，環境衝擊是可以被數據量化的。如今，她用Circular（循環）、LCA（生命週期評估）與GreenDesign（綠色設計）三個關鍵字定義自己的工作，致力於將工程邏輯注入永續議題。

也正是這樣斜槓的身份讓她觀察到，大眾習慣以「廢棄物有多少」或「耗電多不多」等直觀感受判斷環保與否，但這往往會錯失真正大宗的衝擊。這種「看錯重點」在外送情境特別典型。

林心恬表示外界常把重點放在一次性包材，視外送平台為垃圾製造者，但她在協助foodpanda 進行評估時，數據卻顯示餐飲包裝占整體環境影響可能不到10%。反觀餐廳內部的食材浪費、廚餘處理與烹飪能源等「看不見」的環節，才是真正的環境衝擊「熱點（Hotspots）」。只因為消費者看不見廚房與供應鏈，就容易對此無感，忽略了應從更根本的源頭思考對策 。

「這不代表包裝減量不重要，」林心恬強調，若循環經濟只聚焦回收或包材，易流於表層溝通，錯失真正的減碳槓桿。LCA的價值在於精準決策「改哪裡才有用」。她以日本麒麟啤酒的實務案例說明，將玻璃瓶減重 5% 雖不起眼，但年銷數百萬瓶的累積效益驚人。同理，她也以可口可樂為例指出，這類飲料大廠真正的環境衝擊熱點往往在「水資源」，與其投入顯而易見的淨灘、植樹，若轉而投資水循環技術，對環境的實際貢獻將更為顯著。

從「最外圈」走向「內圈循環」

把這套思維放回循環經濟，就會理解到循環並非單一路徑。林心恬以衣服、汽車引擎為例，衣服不穿了轉售給下一個人，是再使用；壞了拿去修，是維修（repair）；引擎送回原廠整新後再回到車上，是再製造（remanufacture）。這些「內圈循環」的共同點，是保留更多產品價值，通常也更接近循環經濟真正想達到的目標。

問題是，為什麼社會仍容易把循環等同回收？一部分原因在於「可衡量」的門檻：回收量、回收率很容易被統計；但要做到耐久、可修、可拆解、可再製造，牽涉到設計、供應鏈、商業模式與維修體系。LCA 正是把這些抽象概念，轉成可討論的方法學，它需要清楚定義邊界、切分各階段責任，才能判斷「哪一段」該介入、介入後是否真的變好。

因此，林心恬更在意「概念如何普及」。LCA是新興領域，過去在工程教育與產業訓練都不算主流；要期待每個人都成為專家並不現實。林心恬的答案，是把專家知識做成能用的工具與課程，協助產業從產品生命周期、綠色設計到策略選擇建立共同語言；她也分享曾為電子業規劃一系列工作坊，協助企業把概念延伸到專案上，選定產品實作綠色設計，甚至發展內部可用的指標，讓教育訓練不只停在「聽過」，而是走到「真的改了」。

循環經濟之所以容易被簡化成回收，某種程度反映了我們對永續的想像仍太短：想用最直覺、最輕量的方式把焦慮安放好。但林心恬想推的，是更難也更誠實的版本，先藉由LCA把影響看清楚，再把循環設計導入產品與制度裡。當社會願意把目光從「垃圾出現後怎麼處理」往前挪到「一開始怎麼設計、怎麼使用、怎麼維修與再流通」，循環經濟才不會只剩回收，而會變成一套真正能減碳減廢、並推動企業與消費者一起做選擇的生活方式。