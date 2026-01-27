下飛機總在等行李？原來是「託運貼紙」沒撕掉害的…3後果曝

不少旅客愛保留行李箱上的託運貼紙，當作旅行回憶的紀念。不過，交通部提醒，這些貼紙若不撕掉，可能會造成行李延誤，小小疏忽就可能讓你的行李飛錯航班。

交通部日前在臉書發文提醒旅客，行李箱上的託運貼紙必須在下次搭機前撕除。許多人會保留上次甚至上上次的貼紙當作旅行紀念，但機場行李輸送系統使用自動行李分揀系統及360度掃描技術辨識行李條碼，如果箱子上殘留舊條碼，可能會造成掃描錯誤。

交通部指出，若掃描系統誤判條碼，可能導致行李：

被送往錯誤航班 因無法辨識而被踢出輸送帶，需人工處理 無法準時與旅客一起抵達目的地

因此，為了確保行李能準時出現在轉盤上，旅客應在每次旅行前撕掉舊的託運貼紙，避免因小小疏忽造成行李延誤。交通部也提醒，為了確保旅客的行李箱能準時出現在轉盤上，請忍痛跟舊貼紙說再見。