影／八仙塵爆十周年追思會 陳亮妤感謝醫療團隊當時的付出

八仙塵爆事件屆滿十周年，為回顧這段關鍵的醫療歷程，並向當年全力投入救治與長期照護的醫療團隊致敬，林口長庚醫院上午舉辦「八仙塵爆十周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，活動以「感恩、希望、前行」為主軸，邀集曾參與急性救治與重建照護的醫師與護理人員、返院支援的整形外科系友，以及一路相伴復原的傷友與家屬齊聚一堂，在回顧歷程中彼此致意。

活動於長庚醫院第一會議廳舉行，健保署長陳亮妤、林口長庚醫院院長陳建宗等人皆出席，陳亮妤表示根據當時的估計，本來的傷亡人數會比現在大家看到的多，後來在全台灣的醫護團隊全力的動員之下傷亡率是下降到最低，不到3%，這個在世界上是相當了不起的。 林口長庚醫院上午舉辦「八仙塵爆十周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，現場設有追思牆，讓傷者與醫護人員能互相寫下鼓勵的話。記者葉信菉／攝影