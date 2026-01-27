今天新竹以北溼答答原因曝光、全台大降溫 他指不排除冷氣團達標

今天變天了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天隨著底層低壓鋒面在台灣以東、琉球海域建立，鋒後大陸高壓往南延伸，底層東北季風已經逐漸在增強中，迎風面地區開始有短暫陣雨出現，中層在華南的短波槽已經建立並且逐漸向東移動，槽前陸續有較多的中層雲系東移通過台灣附近，整體水氣較為偏多。

他說，白天期間迎風面的新竹以北到東半部地區有短暫陣雨，苗栗以南地區雲量偏多，山區也有局部短暫陣雨機會，晚間到明天上午則是700hpa的中層短波槽逐漸靠近、通過，除了北部、東半部仍持續有降雨之外，中部地區也可能有局部短暫陣雨機會，南部大致維持多雲或陰天氣。

「短波槽走得很快」，吳聖宇表示，預估明天中午前就會逐漸經過、東移，下午到晚間就遠離台灣附近，槽後將有較乾的空氣移入，因此如果快的話，到了明天上午中北部地區的降雨就會減少或停止，降雨範圍再度縮減回到迎風面的東北部、花東等地區，而且降雨也會愈來愈少。

吳聖宇表示，今天晚間到明天上午，700百帕（3000公尺高度）的0度等溫線將會來到台灣中北部上空，明天下午後逐漸離開。這段期間同時也是短波槽前相對濕度較高（水氣較多）區域逐漸通過的時候，因此不排除在今晚到明天上午這段期間中北部高山地區又會有局部冰霰或降雪的機會出現。

今天各地白天的溫度下降轉涼，苗栗以北到宜蘭高溫降到17至20度，中部及花東地區高溫22至25度，南部受影響還不明顯，高溫仍有25至27度。夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，台北市低溫若降到14.4度以下就達到大陸冷氣團標準，空曠地區低溫可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區可能降到14至15度左右。

明天苗栗以北到宜蘭白天高溫會再降到16至19度，中部及花東地區高溫20至23度，南部地區也會降到23至25度。明天晚間到周四清晨因為雲層散開，輻射冷卻作用可能會出現，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，台北市仍有機會達到大陸冷氣團標準，空曠地區低溫更是只有10至12度，部分地區有機會降到10度以下，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區也可能降到12至14度左右，將是本次冷空氣溫度最低的一段時間。周四白天開始溫度就會隨著冷空氣減弱而明顯回升起來。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。