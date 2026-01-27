快訊

病死率逾40%！印度現立百病毒疫情 陸提醒民眾勿前往疫區

聯合報／ 大陸中心／即時報導
印度東部的西孟加拉邦近期出現立百病毒感染病例後，周邊國家紛紛加強防疫工作。圖為泰國曼谷蘇凡納布國際機場25日對抵達的國際航班乘客進行健康檢查。（歐新社）
印度東部的西孟加拉邦近期出現立百病毒感染病例後，周邊國家紛紛加強防疫工作。圖為泰國曼谷蘇凡納布國際機場25日對抵達的國際航班乘客進行健康檢查。（歐新社）

印度東部的西孟加拉邦近期出現立百病毒（大陸稱「尼帕病毒」）感染病例，目前已有5例確診病例，其中包括醫護人員。中國大陸早前已將立百病毒列入出入境監測目錄，香港也已加強入境篩查。由於春節即將到來，大陸防疫專家提醒民眾，非必要不前往印度等疫情高發國家。

據新華社26日報導，印度目前有近百人被要求居家隔離，感染者正在該邦首府加爾各答及周邊醫院接受治療，其中一名患者病情危重。

中新社指出，泰國公共衛生部26日發布消息稱，鑒於印度西孟加拉邦近期出現相關疫情，泰國已加強對來自該地區入境旅客的機場健康篩查措施。

據世界衛生組織介紹，立百病毒是一種人畜共患病毒，可通過受感染的動物（如蝙蝠或豬）或受這些被感染動物唾液、尿液和排泄物汙染的食物傳染給人類，少數情況下也可人際傳播。人類感染後的症狀包括急性呼吸道感染和致命性腦炎，病死率通常在40%以上。目前尚無獲得許可的疫苗或特效藥。

世衛組織公布的信息顯示，自1998年以來，孟加拉、印度、馬來西亞、菲律賓和新加坡均報告過立百病毒疫情。印度自2001年以來已多次出現立百病毒疫情。2025年5月17日至7月12日期間，印度喀拉拉邦也曾報告4例立百病毒感染病例，其中包括2例死亡病例。

大陸國家疾控局、海關總署早在2024年12月發布的《監測傳染病目錄》中，就已經包含有立百病毒病等傳染病。中通社報導，香港衛生防護中心26日表示，已對來自有關地區、出現疑似症狀的入境旅客進行健康篩查。

香港衛生防護中心中心總監徐樂堅表示，雖然加爾各答與香港無直航班機，為審慎起見，中心仍會在機場加強對由印度抵港航班的旅客進行健康篩檢，包括安排港口衛生人員在相關航班閘口為旅客進行體溫監測，對出現病徵的旅客進行醫學評估，並將對公共衛生有影響的感染個案轉介到醫院作醫學檢查。

深圳新聞網報導，雖然中國目前雖尚未報告本土病例，但針對即將到來的春節出行高峰，醫生提出明確健康建議：「非必要不前往印度等疫情高發國家；在華南地區生活或出行，不要接觸果蝠、不明野生動物及其排泄物。」

深圳新聞網報導也提醒大陸民眾，不要食用生椰棗汁，野生水果需徹底清洗、消毒或剝皮後再食用；拒絕來源不明、有啃咬痕跡或破損的水果；不接觸蝙蝠、病死家畜等野生動物及其分泌物、排泄物。

