台北市民限定！每天走路、健身就可領錢 愛用族認證：1年換3千

聯合新聞網／ 綜合報導
北市體育局推出「U-Sport台北樂運動計畫」獎勵計畫，只要走路、運動就能累積U幣，可直接儲值進悠遊卡當現金使用。健身房示意圖。 聯合報系資料照
北市體育局推出「U-Sport台北樂運動計畫」獎勵計畫,只要走路、運動就能累積U幣,可直接儲值進悠遊卡當現金使用。健身房示意圖。 聯合報系資料照

北市推出運動就能賺錢的專屬福利！一名網友分享，近期參加「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫，只要走路、運動就能累積U幣，可直接儲值進悠遊卡當現金使用，讓他直呼「怎麼這麼晚才知道」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，台北市民只要下載「台北通」或「U-Sport」APP，到北市運動中心或合作健身房，打卡一次就能獲得得5元U幣，每天走滿一萬步，每個月還會加送80元U幣，累積100U幣就能儲值到悠遊卡，等同現金使用。

貼文一出後，不少網友都表示「我去年儲值了$1700的悠遊卡」、「我去年存了700元」、「常常超過一萬步，不領白不領」、「補充，健身工廠也可以集點」、「只有戶籍在台北市才行」、「我現在才知道！馬上來看」、「去年就很認真走，每個月都領120，加上有抽到兩次運動幣一共3000，全部儲值健身房」。

此外，也有內行人補充「每天最多認列12000步、20萬步30U，累積到30萬步再加50U，今年的規則」。

事實上，台北市115年度「U-Walk健康萬步走」活動已於1月1日開跑，只要每月累積步數滿20萬步，即可獲得30U幣，達到30萬步再加送50U幣，每月最高可領80U幣。U幣可用於折抵運動費用、兌換課程、參加抽獎或儲值悠遊卡。

下飛機總在等行李？原來是「託運貼紙」沒撕掉害的…3後果曝

不少旅客愛保留行李箱上的託運貼紙，當作旅行回憶的紀念。不過，交通部提醒，這些貼紙若不撕掉，可能會造成行李延誤，小小疏忽就可能讓你的行李飛錯航班。

莊人祥自曝罹癌過程 曾被檢出有「這隻菌」 忽視胃發炎、僅7年就成癌

胃癌長年居台灣十大癌症死因，112年新診斷個案達生4,518人，113年有2,211人因胃癌死亡。研究證實，「幽門螺旋桿...

搶票族注意！法定連假取消機位、退票費改按日期收費 最高可收3成費用

去年春節連續假期期間，離島航線訂位未搭機旅客比例高達7%，估計每日可釋出1000餘個座位數予候補旅客。為使有限空運資源能...

美國退出WHO內幕曝光！ 衛福部說話了「忽略台灣警示是對全球的損失」

美國總統川普（Donald Trump）在2025年簽署行政命令，於今年1月22日正式退出世界衛生組織（WHO），引發世...

未來1周2波東北季風天氣劇變、今明降溫溼答答 入夜雨勢更驚人

今明兩天受到東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，水氣比較多，各地降雨機率比較高。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示...

