台北市民限定！每天走路、健身就可領錢 愛用族認證：1年換3千

台北市推出運動就能賺錢的專屬福利！一名網友分享，近期參加「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫，只要走路、運動就能累積U幣，可直接儲值進悠遊卡當現金使用，讓他直呼「怎麼這麼晚才知道」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，台北市民只要下載「台北通」或「U-Sport」APP，到北市運動中心或合作健身房，打卡一次就能獲得得5元U幣，每天走滿一萬步，每個月還會加送80元U幣，累積100U幣就能儲值到悠遊卡，等同現金使用。

貼文一出後，不少網友都表示「我去年儲值了$1700的悠遊卡」、「我去年存了700元」、「常常超過一萬步，不領白不領」、「補充，健身工廠也可以集點」、「只有戶籍在台北市才行」、「我現在才知道！馬上來看」、「去年就很認真走，每個月都領120，加上有抽到兩次運動幣一共3000，全部儲值健身房」。

此外，也有內行人補充「每天最多認列12000步、20萬步30U，累積到30萬步再加50U，今年的規則」。

事實上，台北市115年度「U-Walk健康萬步走」活動已於1月1日開跑，只要每月累積步數滿20萬步，即可獲得30U幣，達到30萬步再加送50U幣，每月最高可領80U幣。U幣可用於折抵運動費用、兌換課程、參加抽獎或儲值悠遊卡。