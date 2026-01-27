快訊

美國退出WHO內幕曝光！ 衛福部說話了「忽略台灣警示是對全球的損失」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部次長莊人祥表示，忽略台灣警示是對全世界的損失，錯失防疫時機。記者廖靜清／攝影
美國總統川普（Donald Trump）在2025年簽署行政命令，於今年1月22日正式退出世界衛生組織（WHO），引發世界各國關注，更引發社群筆戰。美國衛生部官員透露，美國決定退出的關鍵因素和台灣有關，忽視COVID-19發生初期台灣發出的早期示警，也假裝台灣不存在。衛福部次長莊人祥表示，忽略台灣警示是對全世界的損失，錯失防疫時機。

莊人祥表示，台灣雖然非世界衛生組織的會員國，且自2017年起未能再以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），但是善盡全球醫藥衛生合作跟全球防疫責任，所以在2019年12月31號清晨，疾管署從網路上發現，中國武漢市發生至少7例非典型肺炎（atypical pneumonia），由於SARS經驗，對疫情訊息高度警惕。

莊人祥指出，2019年12月31日即以電郵方式通報世界衛生組織「國際衛生條例」聯繫窗口，要求其提供進一步資訊。當時疫情資訊不明，為使各方能有高度警覺，在電郵中特別提及「非典型肺炎」。有公衛背景的專家都會知道，應高度懷疑是人傳人，台灣依據傳染處理程序，啟動邊境檢疫強化措施，早一步進行馬拉松式的防疫工作，後來也證明是對的政策。

世界衛生組織曾被批評因政治壓力，忽視台灣對新冠疫情的早期警告，導致防疫錯失先機。美國正式分手WHO，官員在社群平台揭露導火線是因為世衛假裝台灣不存在，消息一出，隨即引發強烈震盪，美國官方直接點名世界衛生組織已經嚴重失職。

美方也肯定，台灣擁有頂尖的醫療體系與公衛專家，多次在傳染病危機都展現了極高的警覺性，WHO選擇視而不見，是對全球衛生的嚴重瀆職。台大醫學院院長吳明賢今出席「全國啟動糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」記者會時表示，國內多位頂尖醫師多次受邀參加世界衛生大會，代表我國醫療體系對全球公衛的價值，且醫療外交行動並未停止。

