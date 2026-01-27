聽新聞
0:00 / 0:00
負北極震盪看得到？ 鄭明典1張圖說明 1原因不是很對稱也不圓
前中央氣象局長鄭明典昨天在臉書表示，趨勢上顯示，會有一波很顯著的負北極振盪。何謂負北極震盪？他今天進一步解釋，就是暖空氣入侵北極圈，北極冷空氣外流到中緯度，這個特徵就是負北極震盪。
鄭明典說，基本上北極振盪是個環形振盪，就是內圈和外圈的振盪，內圈高、外圈低，是負北極振盪；內圈低、外圈高，是正北極振盪。但是因為受地形分布影響，環形特徵變形大了點。「因為海陸分布很不均勻，所以不是很對稱，也不圓」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言