負北極震盪看得到？ 鄭明典1張圖說明 1原因不是很對稱也不圓

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
北極振盪是個環形振盪，就是內圈和外圈的振盪，內圈高、外圈低，是負北極振盪；內圈低、外圈高，是正北極振盪。但是因為受地形分布影響，環形特徵變形大了點。圖／取自鄭明典臉書
前中央氣象局長鄭明典昨天在臉書表示，趨勢上顯示，會有一波很顯著的負北極振盪。何謂負北極震盪？他今天進一步解釋，就是暖空氣入侵北極圈，北極冷空氣外流到中緯度，這個特徵就是負北極震盪。

鄭明典說，基本上北極振盪是個環形振盪，就是內圈和外圈的振盪，內圈高、外圈低，是負北極振盪；內圈低、外圈高，是正北極振盪。但是因為受地形分布影響，環形特徵變形大了點。「因為海陸分布很不均勻，所以不是很對稱，也不圓」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

