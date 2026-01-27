1219隨機傷人案列精神健康10大新聞首位 專家：社會應省思這3件事

財團法人精神健康基金會今公布去年前10大精神健康相關新聞，其中，1個多月前發生的1219傷人案最受矚目，專家表示，張文人生看似正常，卻在關鍵時刻接連脫軌，社會不能僅停留在譴責及哀悼，應注意心理健康支持須更具主動性非等求助者開口、公共場所風險評估與及時應變需再升級及價值教育的反思，才能有效下一起悲劇再發生。

精神健康基金會健康指數組召集人楊聰財表示，從警方公布的調查可見，張文並非一時情緒失控，他是在長期挫敗、自我否定與社會斷裂中，逐步走向極端，是一場高度計畫性的「自我毀滅型暴力行動」，張文以最激烈、最殘酷的方式結束生命，同時將仇恨與痛苦轉嫁給毫無關聯的無辜者，對社會造成不可逆的創傷。

張文的人生軌跡表面看似「正常」，受過高等教育、服過志願役、曾就業，卻在關鍵時刻接連脫軌。真正值得警惕的，並非取決於是否曾被霸凌，而是他對「成就」的定義過於單一，一旦他內心的單一價值被摧毀，自我評價即全面崩潰，且張文沒有選擇對外求助、修正或重新連結，而是封閉自我，最終將死亡視為唯一出口。

張文事件雖已落幕，楊聰財說，社會不能只停留在譴責與哀悼，應思考怎麼避免類似事件發生，民眾可以嘗試自我檢視，是否把自己的人生價值觀與外在完全綁定，如果是應開始自我察覺，並對外求助；而社會也應該要多一些主動關懷，降低民眾封閉自我後，做出不可逆的傷害事件。

台灣社會在此事件後應省思三件事，一是應該要讓心理健康支持更具主動性，不能僅依賴「求助者自行開口」，對長期失業、社會孤立、屢遭挫敗的青年，應建立跨部門的追蹤與關懷機制；第二是公共場所的安全風險評估與即時應變能力需再升級，特別是捷運、商圈等高密度空間；更深層的是價值教育的反思；第三是，社會是否過度強調成功、競爭與排名，卻忽略了失敗者的尊嚴與出路。

楊聰財說，張文的行為不該被理解是「被逼上絕路」，也不能被合理化，但這起事件提醒，當一個人長期感受不到被需要、被看見、被接住，極端暴力便可能在沉默中成形。防止下一起悲劇，關鍵不只是更嚴密的警力，而是更早、更溫柔、也更堅定的社會接住能力。

至於社會如何主動找出相關個案，楊聰財說，衛福部提供15至45歲的心理健康支持方案，屬於被動，不過像勞工就業等單位可以在輔導的同時順便做心理健康檢測、並建立正確觀念，而台北市老人健檢也會做量表了解心理健康問題，去年衛福部65歲以上自殺率下降，是有相關的。

前10大新聞包含1219隨機傷人4死11傷、花蓮馬太鞍溪溢流「鏟子超人」看見韌性與施受之福、青少年自殺死亡人數9年增加2.14倍、新北一家五口遭詐集體輕生、全台孩子施暴家長通報飆破4000件5年成長8成、不再與成人精神病人混收台首座「兒少心智房」、國健署轉型推動慢性病防治與社會處方、首次「獨老普查」構建超高齡社會的守護網、讓心理健康預防預算真正成為政策的起點，及「台灣精神健康建言書」打造全民精神健康韌性的政策倡議。

精神健康基金會董事長胡海國表示，分析青少年跟老年事件「孤獨感」常是關鍵原因，但根據精神健康主計調查，孤獨感並沒有年齡差異，人類是群居的動物，人需要社交連結，呼籲各年齡層的民眾，都應該要有自己的社交網路，三五成群與生活周遭的人建立互相關懷機制。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980