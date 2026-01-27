快訊

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

寒流來襲中風風險增 南投縮短救命路拚急重症不再等

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院透過醫學中心支援計畫，提供腦中風治療。圖／南投醫院提供
南投醫院透過醫學中心支援計畫，提供腦中風治療。圖／南投醫院提供

南投縣地形狹長、城鄉差距大，民眾急重症就醫往返動輒超過1小時，醫療可近性成為救命關鍵。縣府強化急性中風量能與跨縣市聯防，力拚縮短搶救時間。

寒流來襲，低溫易誘發心腦血管疾病。南投縣衛生局指出，中風長年居我國十大死因之一，分秒必爭的急救體系尤顯重要。南投縣目前共有5家醫院具備急性腦中風重度級能力，包括衛福部南投醫院、埔里基督教醫院、台中榮民總醫院埔里分院、竹山秀傳醫院與佑民醫院，可為急性缺血性腦中風患者爭取黃金治療時間。

依衛福部死因統計，平均每20分鐘就有1人中風。縣府推動免費心房顫動篩檢，截至114年12月底已完成12萬4678人次，初篩異常1457人，經就醫確診心血管疾病1206人，顯示及早發現與介入成效明確。各鄉鎮衛生所均提供快速檢測服務，並呼籲民眾熟記FAST口訣，出現臉歪、手無力、說話不清時，立即撥打119。

衛生局指出，南投地形狹長，部分地區前往醫學中心往返時間超過1小時，醫療可近性成為急重症救治的關鍵課題。縣府向中央爭取「醫中計畫」資源，引進神經內科、急診、重症等專科醫師，強化設備、人力與醫療能量。

此外，急救責任醫院已加入中投、雲彰及中苗網絡，建構跨縣市重症聯防機制，確保緊急傷病患即時後送與妥善救治；並定期辦理緊急醫療演練，優化跨院分工與流程。衛生局長陳南松表示，未來將持續整合中央資源、提升院前與院間銜接效率，讓縣民在緊急時刻獲得即時、安全的救命服務。

延伸閱讀

南投九九峰氦氣球樂園試營運 縣民預約免費入園

影／一盅就要4888元！南投年菜狂銷賣破5萬套 業者樂做公益

影／南投九九峰氦氣球樂園這3天免費試乘限1700人 未來搭一次要699

NET善行17年 封館陪南投弱勢兒童挑新衣「過年不怕冷了」

相關新聞

台北市民限定！每天走路、健身就可領錢 愛用族認證：1年換3千

台北市推出運動就能賺錢的專屬福利！一名網友分享，近期參加「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫，只要走路、運動就能累積U幣，可直接儲值進悠遊卡當現金使用，讓他直呼「怎麼這麼晚才知道」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

下飛機總在等行李？原來是「託運貼紙」沒撕掉害的…3後果曝

不少旅客愛保留行李箱上的託運貼紙，當作旅行回憶的紀念。不過，交通部提醒，這些貼紙若不撕掉，可能會造成行李延誤，小小疏忽就可能讓你的行李飛錯航班。

莊人祥自曝罹癌過程 曾被檢出有「這隻菌」 忽視胃發炎、僅7年就成癌

胃癌長年居台灣十大癌症死因，112年新診斷個案達生4,518人，113年有2,211人因胃癌死亡。研究證實，「幽門螺旋桿...

搶票族注意！法定連假取消機位、退票費改按日期收費 最高可收3成費用

去年春節連續假期期間，離島航線訂位未搭機旅客比例高達7%，估計每日可釋出1000餘個座位數予候補旅客。為使有限空運資源能...

美國退出WHO內幕曝光！ 衛福部說話了「忽略台灣警示是對全球的損失」

美國總統川普（Donald Trump）在2025年簽署行政命令，於今年1月22日正式退出世界衛生組織（WHO），引發世...

未來1周2波東北季風天氣劇變、今明降溫溼答答 入夜雨勢更驚人

今明兩天受到東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，水氣比較多，各地降雨機率比較高。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。