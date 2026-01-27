寒流來襲中風風險增 南投縮短救命路拚急重症不再等

南投縣地形狹長、城鄉差距大，民眾急重症就醫往返動輒超過1小時，醫療可近性成為救命關鍵。縣府強化急性中風量能與跨縣市聯防，力拚縮短搶救時間。

寒流來襲，低溫易誘發心腦血管疾病。南投縣衛生局指出，中風長年居我國十大死因之一，分秒必爭的急救體系尤顯重要。南投縣目前共有5家醫院具備急性腦中風重度級能力，包括衛福部南投醫院、埔里基督教醫院、台中榮民總醫院埔里分院、竹山秀傳醫院與佑民醫院，可為急性缺血性腦中風患者爭取黃金治療時間。

依衛福部死因統計，平均每20分鐘就有1人中風。縣府推動免費心房顫動篩檢，截至114年12月底已完成12萬4678人次，初篩異常1457人，經就醫確診心血管疾病1206人，顯示及早發現與介入成效明確。各鄉鎮衛生所均提供快速檢測服務，並呼籲民眾熟記FAST口訣，出現臉歪、手無力、說話不清時，立即撥打119。

衛生局指出，南投地形狹長，部分地區前往醫學中心往返時間超過1小時，醫療可近性成為急重症救治的關鍵課題。縣府向中央爭取「醫中計畫」資源，引進神經內科、急診、重症等專科醫師，強化設備、人力與醫療能量。

此外，急救責任醫院已加入中投、雲彰及中苗網絡，建構跨縣市重症聯防機制，確保緊急傷病患即時後送與妥善救治；並定期辦理緊急醫療演練，優化跨院分工與流程。衛生局長陳南松表示，未來將持續整合中央資源、提升院前與院間銜接效率，讓縣民在緊急時刻獲得即時、安全的救命服務。