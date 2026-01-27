快訊

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

士林官邸梅花花況曝光 公園處建議民眾乘氣溫偏低時來賞花

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
位於士林區的士林官邸公園及志成公園，園內梅樹近期陸續開花。圖／北市公園處提供
位於士林區的士林官邸公園及志成公園，園內梅樹近期陸續開花。圖／北市公園處提供

最近幾波低溫來臨，台北市冬季代表性的梅花，已悄然綻放。北市公園處表示，位於士林區的士林官邸公園及志成公園，園內梅樹近期陸續開花，民眾來賞梅、拍照，建議把握近日氣溫偏低的時候來欣賞。

士林官邸公園園區內種植多株梅樹，分布於玫瑰園及460巷入口處，花色以白梅為主，點綴淡粉花影，花朵或含苞、或盛開，與園區自然景觀相互映襯，漫步園區，可感受冬季特有的靜謐氛圍，是民眾散步、賞花與放慢腳步的好去處。

另外，鄰近士林捷運站的志成公園，以江南庭園風格結合開放綠地的設計手法，巧妙配置中國庭園式隔牆，透過牆景層層相映，營造內斂而富層次的景觀空間。近期園內梅花陸續綻放，已進入最佳觀賞期，景致清雅，十分吸引目光。

公園處園藝管理所主任王淑雅表示，梅花花期易受氣候影響，實際開花狀況將視天候變化略有不同，建議民眾把握近日氣溫偏低的時節前來欣賞。同時也提醒賞花時請遵守園區規定，勿攀折花枝，共同維護良好的賞花環境。

位於士林區的士林官邸公園及志成公園，園內梅樹近期陸續開花。圖／北市公園處提供
位於士林區的士林官邸公園及志成公園，園內梅樹近期陸續開花。圖／北市公園處提供
位於士林區的士林官邸公園及志成公園，園內梅樹近期陸續開花。圖／北市公園處提供
位於士林區的士林官邸公園及志成公園，園內梅樹近期陸續開花。圖／北市公園處提供

延伸閱讀

武陵農場河津櫻提前綻放 遊客賞花沐浴陽光櫻花雨

冷氣團催花 梅嶺土地公「梅王」、神密氣場祕境梅花壓軸綻放

嘉義縣梅山公園白梅盛開 3000株雪白花海宛如平地雪景

影／台南梅嶺梅花盛開卻看不到花海？「追梅攻略」來了

相關新聞

台北市民限定！每天走路、健身就可領錢 愛用族認證：1年換3千

台北市推出運動就能賺錢的專屬福利！一名網友分享，近期參加「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫，只要走路、運動就能累積U幣，可直接儲值進悠遊卡當現金使用，讓他直呼「怎麼這麼晚才知道」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

下飛機總在等行李？原來是「託運貼紙」沒撕掉害的…3後果曝

不少旅客愛保留行李箱上的託運貼紙，當作旅行回憶的紀念。不過，交通部提醒，這些貼紙若不撕掉，可能會造成行李延誤，小小疏忽就可能讓你的行李飛錯航班。

莊人祥自曝罹癌過程 曾被檢出有「這隻菌」 忽視胃發炎、僅7年就成癌

胃癌長年居台灣十大癌症死因，112年新診斷個案達生4,518人，113年有2,211人因胃癌死亡。研究證實，「幽門螺旋桿...

搶票族注意！法定連假取消機位、退票費改按日期收費 最高可收3成費用

去年春節連續假期期間，離島航線訂位未搭機旅客比例高達7%，估計每日可釋出1000餘個座位數予候補旅客。為使有限空運資源能...

美國退出WHO內幕曝光！ 衛福部說話了「忽略台灣警示是對全球的損失」

美國總統川普（Donald Trump）在2025年簽署行政命令，於今年1月22日正式退出世界衛生組織（WHO），引發世...

未來1周2波東北季風天氣劇變、今明降溫溼答答 入夜雨勢更驚人

今明兩天受到東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，水氣比較多，各地降雨機率比較高。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。