士林官邸梅花花況曝光 公園處建議民眾乘氣溫偏低時來賞花

最近幾波低溫來臨，台北市冬季代表性的梅花，已悄然綻放。北市公園處表示，位於士林區的士林官邸公園及志成公園，園內梅樹近期陸續開花，民眾來賞梅、拍照，建議把握近日氣溫偏低的時候來欣賞。

士林官邸公園園區內種植多株梅樹，分布於玫瑰園及460巷入口處，花色以白梅為主，點綴淡粉花影，花朵或含苞、或盛開，與園區自然景觀相互映襯，漫步園區，可感受冬季特有的靜謐氛圍，是民眾散步、賞花與放慢腳步的好去處。

另外，鄰近士林捷運站的志成公園，以江南庭園風格結合開放綠地的設計手法，巧妙配置中國庭園式隔牆，透過牆景層層相映，營造內斂而富層次的景觀空間。近期園內梅花陸續綻放，已進入最佳觀賞期，景致清雅，十分吸引目光。

公園處園藝管理所主任王淑雅表示，梅花花期易受氣候影響，實際開花狀況將視天候變化略有不同，建議民眾把握近日氣溫偏低的時節前來欣賞。同時也提醒賞花時請遵守園區規定，勿攀折花枝，共同維護良好的賞花環境。