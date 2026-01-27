屏東勝利星村「星花開」美翻了 人氣店家春節一位難求

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
勝利星村燈飾記憶之花。記者劉星君／攝影
勝利星村燈飾記憶之花。記者劉星君／攝影

2026屏東燈節四大燈區登場，勝利星村今年以「星花開」為主題，結合花藝與光影，打造宛如繁花盛放夢幻燈景。農曆新年將至，園區內品牌店家同步祭出春節優惠，部分餐飲名店年節預約更是一位難求，屏東縣政府邀請大家提前規畫行程，來園區賞燈、品美食，在最具年味的村子裡迎接新年。

根據交通部觀光署觀光統計資料庫最新公布數據，2025年1至11月屏東最受歡迎景點中，勝利星村創意生活園區以725萬人次造訪名列前茅，穩居屏東人氣景點之一。隨著燈節登場與春節連假，預期將再度帶動一波觀光與消費熱潮。

文化處表示，勝利星村匯聚多元產業進駐，成功活絡屏東市商圈帶動人潮移轉，往年春節期間即為南台灣熱門走春景點之一，每年皆吸引大量返鄉與觀光人潮，創造可觀經濟效益。

文化處表示，今年勝利星村燈區共有15組主題燈座，以花朵意象結合層層光影鋪陳，讓入夜後的園區在燈光與花藝交織下綻放迷人風貌。

將軍之屋前的「記憶之花」以巨型花朵造型呈現，夜間透過光影層層綻放，詮釋記憶中風華年代美好意象；「花之路」則以繁花構築成花隧道，象徵幸福與祝福，引領民眾彷彿走入奇幻花境。

遺構公園燈區設置「花仙子的衣裳」、「火樹螢花」、「鏡花奇緣」等燈組，巧妙運用斷垣殘壁的空間特色，與花藝光影相互輝映，每一處轉角都充滿驚喜，吸引不少遊客與網友盛讚為「美拍聖地」。

成功區「馬到成功」燈組以童年記憶中的搖搖馬為設計發想，打造超大型應景燈飾，懷舊復古造型呼應園區歷史場域特色，也以諧音寓意新的一年成功、勝利，成為民眾拍照打卡的熱門亮點。

文化處指出，春節期間園區內文創品牌、烘焙與伴手禮店家推出滿額贈福袋、年節商品優惠等活動；多家餐飲名店成為年節團聚與親友餐敘的熱門選擇，部分知名店家早在一至兩個月前即預約額滿，店家無奈說，詢問電話多到「接線生快要崩潰」，只能對向隅民眾抱歉。

縣府歡迎民眾春節期間走訪勝利星村，循著燈影漫步街區巷弄間，感受百花盛開、喜迎新春的熱鬧氛圍。

勝利星村燈飾走花路。記者劉星君／攝影
勝利星村燈飾走花路。記者劉星君／攝影
勝利星村遺構公園燈飾花仙子的衣裳。記者劉星君／攝影
勝利星村遺構公園燈飾花仙子的衣裳。記者劉星君／攝影

