未來1周2波東北季風天氣劇變、今明降溫溼答答 入夜雨勢更驚人

今明兩天受到東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，水氣比較多，各地降雨機率比較高。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，要留意今晚到明天清晨，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢出現。北台灣在東北季風影響期間，整天偏涼，中南部屬於早晚偏涼的天氣。特別是周四早晚日夜溫差大，要注意穿著。

未來1周受到兩波東北季風影響，趙竑表示，第一波是今天開始影響台灣，第二波是周末開始有一道鋒面開始通過，之後東北季風再度增強，這兩波東北季風都挾帶比較多的中層水氣，所以東北季風影響期間，台灣附近水氣比較多，各地降雨機率稍微比較高一些。

目前天氣，他說，中部以北和東半部地區雲量比較多，主要是中層水氣和東北季風造成地形雨，南部地區目前可見陽光。不過白天到入夜，雨勢有逐漸愈晚愈明顯的情形。

趙竑表示，北部、東半部地區今天開始都有不定時短暫雨，中南部地區雲量也會漸漸比較多，偶爾會有零星飄雨出現；尤其山區可能會有中層水氣堆積，降雨的情形會比平地來得更加明顯。今晚到明天清晨這段時間，中層水氣不斷在整個北部、宜花有明顯且廣泛的降雨出現，不過中南部地區、台東地區水氣漸漸減少的狀況。

未來1周天氣，趙竑說，東北風環境持續到明天，周四之後高壓逐漸往東移動，台灣附近漸漸轉為偏東風環境，也代表周四開始整個東北季風在逐漸減弱的情形，到了周五、周六仍是偏東風。但周五台灣附近有一個鋒面逐漸在建立，所以周六是天氣逐漸轉變的過程，當鋒面逐漸往東移動，後方的冷空氣南下，漸漸轉為東北季風冷空氣影響的天氣型態。

未來降雨趨勢，趙竑表示，明天白天是水氣逐漸減少的過程，只有在迎風面桃園以北、東半部地區可能都還是有局部性短暫雨，不過新竹以南地區整體降雨逐漸趨緩，轉變為多雲的天氣型態。到了周四、周五環境慢慢漸漸偏東風，只有迎風面的基隆北海岸、東半部地區可能會有迎風面地形降雨。

趙竑表示，周六到下周一又會有一道鋒面通過造成降雨，只有北部和東半部地區轉為局部短暫雨的天氣，中南部地區則是中部山區可能會有零星飄雨為主。

溫度趨勢，趙竑表示，今天到明天溫度偏低的情形，各地高溫不會超過18度，低溫大約14至15度左右。周四至周六氣溫逐漸回升，到了周日、下周一下一波的冷空氣南下，溫度開始下降，不過中南部地區溫度和北部不太一樣，中南部未來1周都還是有日夜溫差在，也是要留意明晚到周四清晨日夜溫差相當大。

趙竑表示，因為水氣稍微比較少，可能會有輻射冷卻作用在，周四清晨中南部低溫相對比較低，預估周四西半部低溫12至13度、東半部14至15度，局部空曠地區可能再降1至2度，周四要注意日夜溫差大的情形。

高山降雪機率，趙竑表示，今天、明天中層水氣比較多，3000公尺以上高山要留意零星降雪情形，路面可能有結冰現象，行車用路注意安全。