新竹快捷9號2月起營運 再增假日8班次無障礙車輛上路

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
除原有平日33班次，再增加假日往返共8班次（往返各4班次），皆以無障礙車輛行駛。圖／縣府提供
快捷9號串聯新竹縣竹北市及新竹市生活圈，沿途停靠雙鐵及多所學校，路線將於2月起正式營運，除原有平日33班次，再增加假日往返共8班次（往返各4班次），皆以無障礙車輛行駛，以利各使用族群於不同時段使用。縣長楊文科強調，快捷9號營運至今搭乘人數成長6.5倍，增加班次提供更完善服務，歡迎民眾多加利用搭乘。

快捷9號路線初規劃優先滿足平日尖峰時段班次，自去年2月11日開始以試營運模式先行上路，期間視營運情形及民眾需求持續調整班次，為正式營運通車培養路線運量，逐步擴大營運範圍，至去年12月已完成第4階段增班，累計6萬8320人次搭乘。

交通處長陳盈州指出，快捷9號運量持續穩定成長，由試營運初期每月1765人，已增加至每月1萬1423人，增加幅度約為6.5倍，且平日上午及下午尖峰時段平均每班次運量約可達50人次，整體班表配置符合實際搭乘需求。

為增進大新竹生活圈往返便利性，快捷9號自今年2月1日起新增假日班表，共8班次，分別為往程（勝利八街總站發車）4班次，8點、10點30分、13點45分、16點15分；返程（陽明交大博愛校區發車）4班次，9點15分、11點45分、15點、17點30分。增班照顧假日觀光遊憩、親子出遊及學生往返新竹市區補習之需求，增進高鐵新竹站與新竹火車站轉乘功能，以利各使用族群搭乘需求。

快捷九號正式營運後，總班次達41班次，分別為平日33班次（往程16班次、返程17班次），及假日8班次（往程4班次、返程4班次）服務，維持新竹縣市區公車票價進行收費（二段式收費），並可搭配使用新竹縣政府敬老愛心卡與桃竹竹苗通勤定期票，歡迎民眾多加利用搭乘。

交通處長陳盈州指出，快捷9號運量持續穩定成長，由試營運初期每月1765人，已增加至每月1萬1423人，增加幅度約為6.5倍。圖／縣府提供
