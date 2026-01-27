粉紅風暴將至 雲林草嶺櫻花季2/17登場 青山坪「這天」才通車
雲林古坑鄉草嶺石壁地區栽種逾2萬棵櫻花，每年一至三月接力開花，其中青山坪農場花期較早，目前園區內櫻花已開花近5成，但園區內唯一聯絡道的明隧道工程仍施工中，車輛無法通行，預計2月17日配合草嶺櫻花季活動開放通行。
古坑鄉草嶺、石壁地區遍植逾2萬棵櫻花季，品種包含粉紅佳人、富士櫻、山櫻、寒櫻、河津櫻、三色櫻等，每年春節前與杏花、李花、桃花接力綻放，去年櫻花季吸引逾60萬人次造訪，並創下單日逾5萬觀光人次紀錄，今年櫻花季將於2月17日登場，目前已有少數櫻花綻放。
石壁休閒農業區發展協會總幹事陳榮彬指出，受去年颱風影響，今年部分櫻花花期略有錯亂，先由草嶺隧道口、青山坪農場一帶率先登場，後續接力盛開，最終由雲嶺之丘的墨染櫻壓軸，預估花季將持續到3月。
近日已有遊客到青山坪農場賞櫻，卻發現進入農場的唯一聯絡道明隧道仍在施工，車輛無法通行，必須在施工路段前以步行方式進入，青山坪園主王清連表示，入園主要道路明隧道正進行延伸工程，因去年丹娜絲颱風及連續豪雨，下邊坡掏空路基受損，工程變更設計先做下邊坡保護工程，施工廠商全力趕工中，會配合草嶺櫻花季2月17日登場開放通行。
