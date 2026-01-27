勞陣呼籲推動制度改革 讓就業保險法照顧勞工
台灣就業保險法實施20多年，台灣勞工陣線與立委范雲今天一起舉行記者會，期望持續推動制度改革，讓勞工能在經濟及產業變革下仍有保障。
勞陣秘書長楊書瑋、資深研究員孫友聯與范雲等一起選在農曆年前，替「就業保險」點上光明燈，希望在制度上持續推動降低尋職壓力、擴大納保對象、確保適當就業、提高失業期間經濟安全、放寬延長失業給付門檻、完善投保薪資制度。
勞陣重申台灣就業保險制度歷經20多年，其穩定性值得肯定，但是社會結構與勞動型態轉變快速，政府應該與時俱進，正視勞工職業傷害與失業之間的境遇與風險。
