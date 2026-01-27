搶救台中港白海豚 台中市府接陳情書：環團可參加都審會表達意見

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府日前公告「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案，環團今赴台中市政府陳情並開記者會。記者黃寅／攝影
台中市政府日前公告「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案，環團今赴台中市政府陳情並開記者會。記者黃寅／攝影

台中市政府日前公告「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案，環團今赴台中市政府陳情並開記者會，要求市府縮小範圍，不要影響「白海豚重要棲息環境」市府都發局副總工程司謝國基接下陳情書，表示會納入都市計畫審議會，並通知環團人士出席討論。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，白海豚重要棲息環境自2020年公告迄今已超過5年，台中市政府難道沒有發現台中港特定區海域用地跟白海豚棲地嚴重重疊嗎？這次通盤檢討書竟然對台中港常客瀕危白海豚隻字未提，整個市府團隊嚴重怠惰失職。

她說，雖然上次記者會都發局說已將意見納入規畫參考，將由都市計畫委員會審議。為保險起見，今天正式提出陳情書，請都委會將退縮海域都市計畫線的意見列入議程，正式納入變更案，同時強調都委會開會討論時應通知民間團體到場說明，並呼籲盧秀燕市長扛起保育白海豚的責任，要保育台中的海上市民白海豚，不能再讓他們的重棲熱區跟都市計畫範圍重疊，還要面對台中港外港區擴建的族群滅絕壓力。

台中市議員吳佩芸說，台中市政府曾在2017年看到瀕危的白海豚慘死決心說要改善棲地環境，當時農業局說希望透過多元保育來改善野生動物白海豚的棲地環境，維持生態永續發展，結果在這次的都市計畫變更涉及會去侵害白海豚重要棲地環境的台中港擴建，卻毫無反對聲音。白海豚會活動的區域被包圍起來了，這不是侵害棲地，什麼是侵害棲地？

她說，台中市政府在去年熱鬧開幕的海洋館還設置了白海豚專區，教導台中市民與國人，白海豚是瀕危的、珍貴的，是非常需要被保護的媽祖魚，若今天這個都市計畫變更仍未依白海豚重要棲地退縮台中港特定區範圍，那海洋館的白海豚專區將變成大笑話。

謝國基說，台中港特定區早經畫定，每5年進行通盤檢討，相關檢通案由交通部提出，市府依法開都審會審議，目前還在公告期，會把民眾的意見納入，並由都審委員討論。

台中市府都發局副總工程司謝國基（左）接下陳情書，表示會納入都市計畫審議會，並通知環團人士出席討論。記者黃寅／攝影
台中市府都發局副總工程司謝國基（左）接下陳情書，表示會納入都市計畫審議會，並通知環團人士出席討論。記者黃寅／攝影

