衛福部嘉義醫院引進徒手鬆動術 助45歲婦擺脫多年五十肩困擾

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
衛福部嘉義醫院骨科醫師謝醇樺表示，透過舒眠麻醉進行徒手鬆動術，過程不需切開皮膚、無傷口且不需住院，當天即可返家。圖／衛福部嘉義醫院提供
嘉義有名45歲女性長期受左肩疼痛所苦，手臂活動範圍日益縮小，連梳頭、曬衣都顯得吃力，經嘗試多種保守治療無效，前往衛生福利部嘉義醫院就醫。骨科醫師謝醇樺診斷為晚期五十肩，考量患者關節囊已嚴重僵硬，決定採用「無傷口徒手鬆動術」治療，讓病人在術後隔天即找回活動度。

醫師謝醇樺表示，五十肩醫學名稱為「粘連性關節囊炎」，患者因關節囊發炎、增厚及沾黏，導致肩膀活動角度受限。針對晚期且保守治療無效的患者，透過舒眠麻醉進行徒手鬆動術，由醫師以穩定力量鬆開沾黏處，過程不需切開皮膚、無傷口且不需住院，當天即可返家。

該名病人術後第2天回診時，已能大幅度舉起雙手。謝醇樺指出，五十肩病程緩慢，若初期輕忽疼痛，可能導致沾黏日益嚴重，若民眾發現肩膀活動範圍縮小、影響睡眠或基本穿衣，應儘早尋求專業診斷。透過精準術式與後續復健，有很大機會找回關節功能。

