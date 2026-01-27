影／推動太陽光電 鄭麗君：鼓勵新建築、老宅加入增加能源韌性

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
環境部長彭啓明（右）、內政部次長董建宏（左）上午出席環境部舉辦「115年永續長論壇」，會後一同受訪。記者黃義書／攝影
環境部長彭啓明（右）、內政部次長董建宏（左）上午出席環境部舉辦「115年永續長論壇」，會後一同受訪。記者黃義書／攝影

行政院副院長鄭麗君與環境部長彭啓明、內政部次長董建宏等，上午出席環境部舉辦「115年永續長論壇」，聚焦在 「淨零光能、深度節能、建築能效與韌性治理」四大關鍵議題。邀集中央機關、地方政府及國營事業等公部門代表齊聚一堂，透過政策交流與經驗分享，深化公私協力，推動我國永續治理與淨零轉型行動。

鄭麗君在致詞時表示，政府除了積極推動地面型的太陽光電外，近來也積極在推動屋頂型的太陽光電，將會在今年上路。鄭麗君表示，依據經濟部盤點公部門包含國營事業的屋頂型太陽光電，從已經建置和未來潛在可建置的總量可以超過一個Gigawatt（1GW）。鄭麗君進一步指出，民間部門建築的屋頂，未來1000平方公尺以上的新建築，也希望增設屋頂型太陽光電，而民間老宅也鼓勵增設屋頂型，或者是立面型的太陽光電。鄭麗君強調所產生的電除了可以躉售、增加收入以外，未來也希望進一步研議，讓所產生的電做為公共設施可以使用，也讓家戶也可以使用，不僅節省電費，也可以增加能源的韌性。

環境部長彭啓明表示太陽光電與屋頂型的光電，需要公部門把它極大化。內政部次長董建宏表示，所增設的太陽能光電、屋頂型太陽能光電，將會直接為大樓的公共用電為主，也可做其它的使用，強調國家的每一個住戶，在面對極端氣候的挑戰的時候，可增加家戶自己的能源韌性。

對於立面型太陽能光電，董建宏表示此技術是與內政部建研所跟業界一起聯合研究開發一個新的光電發電技術，會在市區裡面，透過老宅延壽，把外牆的「二丁掛」拆除後，鼓勵安裝立面太陽能光電板。採用的是「彩繪」的立面太陽能光電板，具有美觀作用，也因彩繪所以它不會折射的狀況，對環境比較友善。未來環境部的正門口的立面，就會採用本部建議的立面彩繪太陽能光電板。彭啓明表示就是以後大家來環境部的正門口，就會有太陽光電板，但是各位不要想說它會反射，而是上面還有一層膜，會有一些彩繪，甚至會有裝置藝術。

行政院副院長、行政院永續長鄭麗君上午出席環境部舉辦「115年永續長論壇」，致詞時表示政府除了推動地面型的太陽光電，也積極在推動屋頂型的太陽光電，將會在今年上路。記者黃義書／攝影
行政院副院長、行政院永續長鄭麗君上午出席環境部舉辦「115年永續長論壇」，致詞時表示政府除了推動地面型的太陽光電，也積極在推動屋頂型的太陽光電，將會在今年上路。記者黃義書／攝影
行政院副院長鄭麗君（中）與環境部長彭啓明（右三）、內政部次長董建宏（右一）等人，上午出席環境部舉辦「115年永續長論壇」，聚焦在 「淨零光能、深度節能、建築能效與韌性治理」四大關鍵議題。記者黃義書／攝影
行政院副院長鄭麗君（中）與環境部長彭啓明（右三）、內政部次長董建宏（右一）等人，上午出席環境部舉辦「115年永續長論壇」，聚焦在 「淨零光能、深度節能、建築能效與韌性治理」四大關鍵議題。記者黃義書／攝影

