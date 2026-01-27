影／推動太陽光電 鄭麗君：鼓勵新建築、老宅加入增加能源韌性

行政院副院長鄭麗君與環境部長彭啓明、內政部次長董建宏等，上午出席環境部舉辦「115年永續長論壇」，聚焦在 「淨零光能、深度節能、建築能效與韌性治理」四大關鍵議題。邀集中央機關、地方政府及國營事業等公部門代表齊聚一堂，透過政策交流與經驗分享，深化公私協力，推動我國永續治理與淨零轉型行動。

鄭麗君在致詞時表示，政府除了積極推動地面型的太陽光電外，近來也積極在推動屋頂型的太陽光電，將會在今年上路。鄭麗君表示，依據經濟部盤點公部門包含國營事業的屋頂型太陽光電，從已經建置和未來潛在可建置的總量可以超過一個Gigawatt（1GW）。鄭麗君進一步指出，民間部門建築的屋頂，未來1000平方公尺以上的新建築，也希望增設屋頂型太陽光電，而民間老宅也鼓勵增設屋頂型，或者是立面型的太陽光電。鄭麗君強調所產生的電除了可以躉售、增加收入以外，未來也希望進一步研議，讓所產生的電做為公共設施可以使用，也讓家戶也可以使用，不僅節省電費，也可以增加能源的韌性。

環境部長彭啓明表示太陽光電與屋頂型的光電，需要公部門把它極大化。內政部次長董建宏表示，所增設的太陽能光電、屋頂型太陽能光電，將會直接為大樓的公共用電為主，也可做其它的使用，強調國家的每一個住戶，在面對極端氣候的挑戰的時候，可增加家戶自己的能源韌性。