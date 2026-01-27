雀巢嬰兒奶粉品質疑慮 北市衛生局：抽驗皆合規

快訊

中央社／ 台北27日電

雀巢日前因在生產線檢出仙人掌桿菌，預防性下架2款嬰兒奶粉。台北市衛生局今天表示，雀巢通報批號產品已沒有在市面販售，抽驗其他批號也都符合規定，將持續監測市售食品。

根據雀巢各國官網聲明，在例行監測時於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus）。台灣雀巢9日表示，因無法排除使用到可能受污染的原料疑慮，基於對消費者健康安全高度重視，啟動預防性自主下架2款產品，並非於產品中有問題。

根據衛生福利部食品藥物管理署提供資訊，台灣雀巢預防性下架產品分別為「啟賦幼兒成長專用配方（產品批號51690017C1）」及「啟賦幼童成長專用配方（產品批號51680017C2）」，總共8萬3496罐。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，8日接獲台灣雀巢自主通報後，立刻啟動專案稽查，已清查轄內大型賣場、超市、連鎖藥局及嬰幼童用品店，全面掌握市售流通情形，確認各通路都已配合下架作業，同批號產品已沒有在市面販售。

衛生局表示，為確保嬰幼兒食品安全，後續特別抽驗其他批號的「啟賦幼兒成長專用配方」及「啟賦幼童成長專用配方」奶粉，結果都符合規定。將持續監測市售嬰幼兒食品安全，督促業者落實自主管理，共同守護市民及下一代健康。

衛生局提醒家長，若家中仍有與此案相同批號產品，請立即停止食用，並洽詢雀巢消費者服務中心辦理退換貨。

