農退儲金修法三讀 農民自付改四成省下33萬元

立法院會27日三讀「農民退休儲金條例」修正案，根據三讀條文規範，農退儲金提繳，農民與政府負擔總金額比例，從現行五：五，改為四：六，未來將以每月最低工資乘以提繳比率二倍計算。農業部以最低工資2萬9,500元、報酬率4%試算，若提繳年資30年，新制可少繳約33萬元。

院版提案說明，農民退休儲金條例於2021年1月1日施行，並曾於2022年1月25日修法。依此條例第7條第3項規定，主管機關依農民提繳之農民退休儲金，按月提繳相同金額。農民自行提繳每月最低工資1%至10%，主管機關也按月提繳相同額度，雙方各負擔五成。

農民一路繳納農退儲金至65歲，便可按月從專戶中提領退休金。院版提案表示，為提升農民退休儲金參與意願，鼓勵農民自我儲蓄養老，保障退休生活，並考量職域間退休保障水準之衡平性，農民與主管機關共同提繳總金額不變，而調整農民與主管機關每月提繳金額之比例分擔。

三讀條文明定，此條例主管機關為農業部。農民與主管機關依規定按月共同提繳的總金額，依每月最低工資乘以提繳比率的二倍計算。農民負擔總金額的四成，主管機關負擔總金額的六成。

三讀條文也指，未滿65歲且未領取相關社會保險老年給付的農民，若是實際從事農業工作的農民健康保險被保險人，或是參加勞工保險或國民年金保險的實際從事農業工作者、且無雇主依法為其提撥（繳）職業退休金的被保險人，得依農退儲金條例提繳農民退休儲金。

此外，已領取軍人保險退伍給付，若符合相關規定，首次申請開始提繳農民退休儲金時為50歲以下，未領取陸海空軍軍官士官服役條例所定退休俸或退伍金，且未領取軍人保險退伍給付以外的其他社會保險老年給付者，得依規定提繳農民退休儲金。

農業部統計，符合參加農退儲金資格者約22.3萬人，截至2025年10月底僅11萬人參與、覆蓋率占比49%；若扣除已退休、開始請領月退者，僅9.2萬人參與、占比41%。此次修法後，農業部以最低工資2萬9,500元、報酬率4%試算，若提繳年資30年，新制可少繳約33萬元。