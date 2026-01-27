快訊

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

農退儲金修法三讀 農民自付改四成省下33萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院會27日三讀「農民退休儲金條例」修正案，根據三讀條文規範，農退儲金提繳，農民與政府負擔總金額比例，從現行五：五，改為四：六，未來將以每月最低工資乘以提繳比率二倍計算。農業部以最低工資2萬9,500元、報酬率4%試算，若提繳年資30年，新制可少繳約33萬元。

院版提案說明，農民退休儲金條例於2021年1月1日施行，並曾於2022年1月25日修法。依此條例第7條第3項規定，主管機關依農民提繳之農民退休儲金，按月提繳相同金額。農民自行提繳每月最低工資1%至10%，主管機關也按月提繳相同額度，雙方各負擔五成。

農民一路繳納農退儲金至65歲，便可按月從專戶中提領退休金。院版提案表示，為提升農民退休儲金參與意願，鼓勵農民自我儲蓄養老，保障退休生活，並考量職域間退休保障水準之衡平性，農民與主管機關共同提繳總金額不變，而調整農民與主管機關每月提繳金額之比例分擔。

三讀條文明定，此條例主管機關為農業部。農民與主管機關依規定按月共同提繳的總金額，依每月最低工資乘以提繳比率的二倍計算。農民負擔總金額的四成，主管機關負擔總金額的六成。

三讀條文也指，未滿65歲且未領取相關社會保險老年給付的農民，若是實際從事農業工作的農民健康保險被保險人，或是參加勞工保險或國民年金保險的實際從事農業工作者、且無雇主依法為其提撥（繳）職業退休金的被保險人，得依農退儲金條例提繳農民退休儲金。

此外，已領取軍人保險退伍給付，若符合相關規定，首次申請開始提繳農民退休儲金時為50歲以下，未領取陸海空軍軍官士官服役條例所定退休俸或退伍金，且未領取軍人保險退伍給付以外的其他社會保險老年給付者，得依規定提繳農民退休儲金。

農業部統計，符合參加農退儲金資格者約22.3萬人，截至2025年10月底僅11萬人參與、覆蓋率占比49%；若扣除已退休、開始請領月退者，僅9.2萬人參與、占比41%。此次修法後，農業部以最低工資2萬9,500元、報酬率4%試算，若提繳年資30年，新制可少繳約33萬元。

延伸閱讀

立院三讀 農退儲金提繳 農民、政府負擔改4比6

立院經委會台中考察 民代爭取梧棲大樓整修、雅潭灌溉整治

土方之亂 民團籲「營建剩餘土石方處理法」速提草案預告送審

台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

相關新聞

尾牙聚餐不知不覺變胖？一大罐汽水含75包糖 營養師1圖示警

尾牙季節開跑，除了餐桌上的美味佳餚外，搭配的飲料也可能是過年發胖的「隱形元凶」。營養師李婉萍日前在臉書發文指出，常見的聚餐飲料熱量驚人，如果不注意，很容易在不知不覺中攝取大量糖分。

高鐵228連假加開80班「周四開搶」 團體票上限增至30張

2026年和平紀念日共有3天連假，為服務旅客搭乘需求，高鐵公司自2月26日至3月2日規畫為期5天疏運，期間加開80班次列...

中南部空氣奇差無比！ 颱風論壇：擴散條件差 霾害嚴重

中、南部空氣奇差無比！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，擴散條件差，中、南部霾害嚴重，提醒民眾避免室外運動，出門戴...

上午9時04分台灣東部海域發生規模4.2有感地震 最大震度1級

1月27日上午9時04分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.2地震，最大震度為1級，屬微震，震央位於…

天冷幫小孩保暖注意！「刷毛衣」穿錯恐冒紅疹 醫師曝1解法

台灣冬天不時有冷氣團來襲，不少家長忙著替孩子添購保暖衣物，但衣服穿錯，恐怕反而成了皮膚問題的元兇。兒童感染科醫師顏俊宇近日在臉書發文提醒，近期門診中出現不少身體冒出紅疹的小病患，不少家長一開始都擔心是過敏或傳染病，沒想到仔細詢問病史後，關鍵竟出在孩子「最近常穿有內刷毛的衣服」。

太誇張！可愛女生入住日本民宿 退房後如垃圾屋 拒付清潔費遭店家公審

民宿或飯店若發現房間被客人弄得像「垃圾場」，真的會讓人崩潰。一名日本民宿業者近日在網路上發文指控，兩名來自中國、外表看似可愛的女生入住民宿後，退房時卻留下滿屋垃圾，髒亂程度令人傻眼。業者向兩人加收清潔費卻遭拒，雙方一度發生爭執，最後業者氣不過，將事件公開到網路，引發熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。