嘉市府公布春節垃圾清運日程 初一至初四沿街停收4天

農曆新年將至，嘉義市各家戶開始大掃除，大型家具排出進入高峰期。嘉義市政府環境保護局表示，市民若有大型家具清運需求，務必於2月13日前撥打電話或利用APP完成登記。此外，環保局公布春節期間垃圾清運規畫，2月17日至20日（初一至初四）停止沿街收運4天，僅開放7處定時定點收運站，呼籲市民提早規畫，共同維護市容整潔。

市環保局表示，為確保春節前完成清運，請市民配合登記時程。清運日程規畫部分，2月15日小年夜將加班收運；2月16日除夕當天於上午及下午各清運1次，夜間定點則停止收運。2月17日至20日農曆初一至初四，全市停止沿街收運垃圾，民眾可改前往7處指定的定時定點站點。

2月21日農曆初五，清運作業將於上午及下午各執行1次。2月23日農曆初七起，全市恢復正常收運流程。環保局提醒，春節前夕垃圾量較大，收運時間將依實際路況與清運量調整，市民可利用「愛嘉義」或「嘉義市環保即時通」APP即時掌握垃圾車動態。