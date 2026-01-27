尾牙聚餐不知不覺變胖？一大罐汽水含75包糖 營養師1圖示警

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
尾牙季節開跑，除了餐桌上的美味佳餚外，搭配的飲料也可能是過年發胖的「隱形元凶」。營養師李婉萍日前在臉書發文指出，常見的聚餐飲料熱量驚人，如果不注意，很容易在不知不覺中攝取大量糖分。

李婉萍整理了常見飲料的熱量與含糖量，其中2000ml的汽水類，雪碧熱量高達920卡，相當於226.4公克糖、約75包糖；蘋果西打熱量848卡，含糖量194公克、約64包糖；可口可樂熱量840卡，含糖量212公克、約70包糖；黑松沙士熱量816卡，含糖量203公克、約67包糖；維大力熱量680卡，含糖量164公克、約54包糖。

果汁類同樣不容小覷，美粒果柳橙汁1250ml熱量465卡，含糖量94公克、約31包糖；悅氏烏梅汁1000ml熱量440卡，含糖量110公克、約36包糖；香吉士芭樂汁900ml熱量382卡，含糖量88公克、約29包糖；愛之味麥仔茶1480ml熱量266卡，含糖量44.5公克、約15包糖；開喜烏龍茶1000ml熱量120卡，含糖量28公克、約9包糖。

李婉萍提醒，尾牙大魚大肉本就熱量破表，加上高糖飲料，很容易讓體重「不知不覺破表」。汽水與果汁雖然好喝，但千萬不要當作水喝。她建議，多喝水或無糖茶，才能平安度過過年的增胖陷阱。

