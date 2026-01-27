快訊

中華郵政春節勞軍優惠 寄送離島國軍包裹郵資8折

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政公司自1月27日起至2月4日止，舉辦春節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待 。聯合報系資料照
為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，中華郵政公司自1月27日起至2月4日止，舉辦春節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待。

中華郵政表示，只要在1月27日起至2月4日期間，寄國軍將士衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹至金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，但以便利箱/袋、i郵箱取件、自郵領件、存局候領及單點多件等方式交寄者，則不再享優惠折扣。

為維護包裹安全，中華郵政呼籲，民眾在交寄時，盡量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝，其堅韌程度安全無虞者方可交寄。

此外，包裹封面請用不褪色簽字筆，寫明收件人服務地區的特種信箱號碼 （勿書寫部隊名稱或番號）、郵遞區號及收件人姓名，如屬食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。

