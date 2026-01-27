快訊

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

高鐵228連假加開80班「周四開搶」 團體票上限增至30張

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵公司自2月26日至3月2日規畫為期5天「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車，本周四凌晨0時開放購票。聯合報系資料照
高鐵公司自2月26日至3月2日規畫為期5天「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車，本周四凌晨0時開放購票。聯合報系資料照

2026年和平紀念日共有3天連假，為服務旅客搭乘需求，高鐵公司自2月26日至3月2日規畫為期5天疏運，期間加開80班次列車，總計提供902班次列車的旅運服務，29日本周四凌晨0時起將開放購票，另外即日起高天團體票線上訂位，每筆訂票張數上限也提高至30張，增加旅客訂票彈性。

高鐵宣布，今年228連假疏運期間自2月26日（周四）至3月2日（周一）共5天，期間加開80班次列車（南下36班、北上44班），總計提供902班次列車的旅運服務。

旅客可自本周四凌晨0時起，利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

為加強服務旅客，高鐵也在疏運期間規畫4班延後收班列車（南下1班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站，並提醒搭乘延後收班車次的旅客，預先留意、安排到站的交通接駁，以確保行程順暢。

高鐵指出，228連假疏運期間，仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。

此外，即日起高鐵團體票「線上團體訂位服務」每筆訂票張數上限由20張提高至30張，疏運期間也適用，讓團體旅客訂票更具彈性。

高鐵公司自2月26日至3月2日規畫為期5天「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車，本周四凌晨0時開放購票。圖／台灣高鐵提供
高鐵公司自2月26日至3月2日規畫為期5天「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車，本周四凌晨0時開放購票。圖／台灣高鐵提供

高鐵

延伸閱讀

高鐵228連假加開80列次 團體票上限放寬至30張

告別綠皮火車 廣州邁入高鐵時代

高鐵買對號座擠不進車廂！他大吼才上車 網揭亂象：一堆人等補票

承載鄉愁與夢想…廣州站告別「綠皮車」 邁入高鐵時代

相關新聞

尾牙聚餐不知不覺變胖？一大罐汽水含75包糖 營養師1圖示警

尾牙季節開跑，除了餐桌上的美味佳餚外，搭配的飲料也可能是過年發胖的「隱形元凶」。營養師李婉萍日前在臉書發文指出，常見的聚餐飲料熱量驚人，如果不注意，很容易在不知不覺中攝取大量糖分。

高鐵228連假加開80班「周四開搶」 團體票上限增至30張

2026年和平紀念日共有3天連假，為服務旅客搭乘需求，高鐵公司自2月26日至3月2日規畫為期5天疏運，期間加開80班次列...

中南部空氣奇差無比！ 颱風論壇：擴散條件差 霾害嚴重

中、南部空氣奇差無比！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，擴散條件差，中、南部霾害嚴重，提醒民眾避免室外運動，出門戴...

上午9時04分台灣東部海域發生規模4.2有感地震 最大震度1級

1月27日上午9時04分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.2地震，最大震度為1級，屬微震，震央位於…

天冷幫小孩保暖注意！「刷毛衣」穿錯恐冒紅疹 醫師曝1解法

台灣冬天不時有冷氣團來襲，不少家長忙著替孩子添購保暖衣物，但衣服穿錯，恐怕反而成了皮膚問題的元兇。兒童感染科醫師顏俊宇近日在臉書發文提醒，近期門診中出現不少身體冒出紅疹的小病患，不少家長一開始都擔心是過敏或傳染病，沒想到仔細詢問病史後，關鍵竟出在孩子「最近常穿有內刷毛的衣服」。

太誇張！可愛女生入住日本民宿 退房後如垃圾屋 拒付清潔費遭店家公審

民宿或飯店若發現房間被客人弄得像「垃圾場」，真的會讓人崩潰。一名日本民宿業者近日在網路上發文指控，兩名來自中國、外表看似可愛的女生入住民宿後，退房時卻留下滿屋垃圾，髒亂程度令人傻眼。業者向兩人加收清潔費卻遭拒，雙方一度發生爭執，最後業者氣不過，將事件公開到網路，引發熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。