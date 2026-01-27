高鐵228連假加開80班「周四開搶」 團體票上限增至30張

2026年和平紀念日共有3天連假，為服務旅客搭乘需求，高鐵公司自2月26日至3月2日規畫為期5天疏運，期間加開80班次列車，總計提供902班次列車的旅運服務，29日本周四凌晨0時起將開放購票，另外即日起高天團體票線上訂位，每筆訂票張數上限也提高至30張，增加旅客訂票彈性。

高鐵宣布，今年228連假疏運期間自2月26日（周四）至3月2日（周一）共5天，期間加開80班次列車（南下36班、北上44班），總計提供902班次列車的旅運服務。

旅客可自本周四凌晨0時起，利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

為加強服務旅客，高鐵也在疏運期間規畫4班延後收班列車（南下1班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站，並提醒搭乘延後收班車次的旅客，預先留意、安排到站的交通接駁，以確保行程順暢。

高鐵指出，228連假疏運期間，仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。