台鐵228連假售逾5.2萬張「花東自強號還有位」 周四釋出逾期票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵今凌晨0時起開放228連假訂票，截至今早9時止，總計完成3萬703筆、5萬2117張訂票。聯合報系資料照

台鐵今凌晨0時起開放228連假訂票，截至今早9時止，總計完成3萬703筆、5萬2117張訂票，目前台北往花東的自強號仍有餘位，台鐵公司表示，完成訂票後需在2日內付款取票，逾期未取的車票將於1月29日上午9時重新釋出。

台鐵公司於今0時起，開放115年228連續假期（2月26日至3月2日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成3萬703筆、5萬2117張訂票，訂票過程順利。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，需於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取之車票，將於1月29日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)台東、花蓮往台北方向

3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)高雄往台北方向

3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)台東往高雄方向

3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

另外，台鐵指出，2月26、27及3月1日日加開的實名制列車，將於1月28日（星期三）0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V，以及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

