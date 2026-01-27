快訊

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

聽新聞
0:00 / 0:00

陸進口168公斤「空膠囊」 食藥署邊境檢出含一級致癌農藥「環氧乙烷」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
業者「翰斯福生技有限公司」輸入共4批中國空膠囊，被檢出農藥環氧乙烷超標，共168公斤須依規定退運或銷毀。圖／食藥署提供
業者「翰斯福生技有限公司」輸入共4批中國空膠囊，被檢出農藥環氧乙烷超標，共168公斤須依規定退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公告邊境不合格品項，包含水果、食品包裝、調味料等，共18品項不符我國食安規定，在邊境遭攔截。業者「翰斯福生技有限公司」輸入共4批中國空膠囊，被檢出農藥「環氧乙烷」超標，共168公斤須依規定退運或銷毀。另有一批智利油桃農藥殘留不符規定，超過3公噸被要求退運或銷毀，且針對輸入業者「喬亦有限公司」邊境抽驗比率調整為逐批查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，業者「翰斯福生技有限公司」報驗共4批由中國大陸輸出的空膠囊，檢出殘留農藥環氧乙烷介於每公斤6.1至18.9毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。這4批中國的空膠囊在邊境必須退運或銷毀，業者在邊境查驗比率調整為逐批查驗，100%抽驗輸入產品，確認無虞才放行。

這4批違規的空膠囊外觀顏色分別為紅色、朱光白色、黃色及藍色，劉芳銘說，由於這些膠囊是依食品號列報驗，研判業者預計將其用於膠囊錠裝食品，如健康食品等，在本次邊境攔截之前，該業者近半年內還有另一批不合格歷史，截至目前共累積5批空膠囊不合格，不過，由於疑慮產品全數在邊境被攔下，市售健康食品膠囊外殼均無疑慮，民眾可以放心食用。

「喬亦有限公司」輸入的智利油桃，檢出農藥Fenhexamid殘留0.06ppm。劉芳銘說，依據「農藥殘留容許量標準」，Fenhexamid於油桃為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，這批智利油桃在邊境必須退運或銷毀，且這是業者近半年內第2批輸入產品不合格，食藥署對於該業者在邊境抽驗比率調升為逐批查驗，同產地號列產品則維持一般查驗。

延伸閱讀

澎湖丁香魚驗出鎘重金屬超標 2件嬰兒副食品標示違規

「中國辣椒段」檢出蘇丹色素三號 11公噸全數銷毀

雞排過期8年 輸入業者35件逾期食品遭罰30萬

食藥署證實6款嬰幼兒海苔含超標鉛、鎘 「這款」重金屬含量超標50倍

相關新聞

尾牙聚餐不知不覺變胖？一大罐汽水含75包糖 營養師1圖示警

尾牙季節開跑，除了餐桌上的美味佳餚外，搭配的飲料也可能是過年發胖的「隱形元凶」。營養師李婉萍日前在臉書發文指出，常見的聚餐飲料熱量驚人，如果不注意，很容易在不知不覺中攝取大量糖分。

高鐵228連假加開80班「周四開搶」 團體票上限增至30張

2026年和平紀念日共有3天連假，為服務旅客搭乘需求，高鐵公司自2月26日至3月2日規畫為期5天疏運，期間加開80班次列...

中南部空氣奇差無比！ 颱風論壇：擴散條件差 霾害嚴重

中、南部空氣奇差無比！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，擴散條件差，中、南部霾害嚴重，提醒民眾避免室外運動，出門戴...

上午9時04分台灣東部海域發生規模4.2有感地震 最大震度1級

1月27日上午9時04分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.2地震，最大震度為1級，屬微震，震央位於…

天冷幫小孩保暖注意！「刷毛衣」穿錯恐冒紅疹 醫師曝1解法

台灣冬天不時有冷氣團來襲，不少家長忙著替孩子添購保暖衣物，但衣服穿錯，恐怕反而成了皮膚問題的元兇。兒童感染科醫師顏俊宇近日在臉書發文提醒，近期門診中出現不少身體冒出紅疹的小病患，不少家長一開始都擔心是過敏或傳染病，沒想到仔細詢問病史後，關鍵竟出在孩子「最近常穿有內刷毛的衣服」。

太誇張！可愛女生入住日本民宿 退房後如垃圾屋 拒付清潔費遭店家公審

民宿或飯店若發現房間被客人弄得像「垃圾場」，真的會讓人崩潰。一名日本民宿業者近日在網路上發文指控，兩名來自中國、外表看似可愛的女生入住民宿後，退房時卻留下滿屋垃圾，髒亂程度令人傻眼。業者向兩人加收清潔費卻遭拒，雙方一度發生爭執，最後業者氣不過，將事件公開到網路，引發熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。