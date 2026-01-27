陸進口168公斤「空膠囊」 食藥署邊境檢出含一級致癌農藥「環氧乙烷」

衛福部食藥署今公告邊境不合格品項，包含水果、食品包裝、調味料等，共18品項不符我國食安規定，在邊境遭攔截。業者「翰斯福生技有限公司」輸入共4批中國空膠囊，被檢出農藥「環氧乙烷」超標，共168公斤須依規定退運或銷毀。另有一批智利油桃農藥殘留不符規定，超過3公噸被要求退運或銷毀，且針對輸入業者「喬亦有限公司」邊境抽驗比率調整為逐批查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，業者「翰斯福生技有限公司」報驗共4批由中國大陸輸出的空膠囊，檢出殘留農藥環氧乙烷介於每公斤6.1至18.9毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。這4批中國的空膠囊在邊境必須退運或銷毀，業者在邊境查驗比率調整為逐批查驗，100%抽驗輸入產品，確認無虞才放行。

這4批違規的空膠囊外觀顏色分別為紅色、朱光白色、黃色及藍色，劉芳銘說，由於這些膠囊是依食品號列報驗，研判業者預計將其用於膠囊錠裝食品，如健康食品等，在本次邊境攔截之前，該業者近半年內還有另一批不合格歷史，截至目前共累積5批空膠囊不合格，不過，由於疑慮產品全數在邊境被攔下，市售健康食品膠囊外殼均無疑慮，民眾可以放心食用。

「喬亦有限公司」輸入的智利油桃，檢出農藥Fenhexamid殘留0.06ppm。劉芳銘說，依據「農藥殘留容許量標準」，Fenhexamid於油桃為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，這批智利油桃在邊境必須退運或銷毀，且這是業者近半年內第2批輸入產品不合格，食藥署對於該業者在邊境抽驗比率調升為逐批查驗，同產地號列產品則維持一般查驗。