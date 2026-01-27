快訊

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

喝咖啡不提神反而「咖啡醉」 中醫師曝與「這原因」有關

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師周宗翰說，臨床上常有民眾反映，喝完咖啡後，不僅沒有精神，反而出現心悸、頭暈、手抖、胃部不適、噁心想吐、暈眩感加重的情況，近年被不少醫師與患者形容為「咖啡醉」。圖／123RF
中醫師周宗翰說，臨床上常有民眾反映，喝完咖啡後，不僅沒有精神，反而出現心悸、頭暈、手抖、胃部不適、噁心想吐、暈眩感加重的情況，近年被不少醫師與患者形容為「咖啡醉」。圖／123RF

近年來，咖啡已成為現代人生活中，不可或缺的提神飲品，無論是上班族、醫護人員，甚至孕產婦，都習慣喝咖啡。中醫師周宗翰說，但臨床上常有民眾反映，喝完咖啡後，不僅沒有精神，反而出現心悸、頭暈、手抖、胃部不適、坐立難安，甚至噁心想吐、暈眩感加重的情況。這類現象，近年被不少醫師與患者形容為「咖啡醉」。

周宗翰說，「咖啡醉」並非真正的中毒反應，而是身體對咖啡因高度敏感，引發的一連串生理反應。咖啡因屬於中樞神經刺激物，可促進腎上腺素分泌，使心跳加快、血壓上升，並刺激交感神經活化。但若是咖啡因代謝速度較慢、空腹飲用，或自律神經功能不穩定的人，刺激反應容易被放大，引發不適。

西醫觀點來看，咖啡因主要由肝臟的CYP1A2酵素代謝，不同族群的代謝速度差異極大。有些人半衰期僅2至3小時，但也有人可長達8小時以上，當咖啡因在體內累積，便容易出現心悸、焦躁、手抖、腸胃蠕動異常等症狀。此外，空腹飲用咖啡會刺激胃酸分泌，對胃食道逆流、腸躁症或胃黏膜較敏感者，更容易出現噁心、胃痛與不適感。

若從中醫分析，周宗翰指出，咖啡性味偏苦、溫燥，具有提神醒腦、行氣活血作用，適量飲用對氣滯、痰濕體質者或短暫疲勞確實有幫助。然而「苦燥之品，易傷陰耗氣」，對於體質偏虛、氣血不足、陰虛火旺，或長期熬夜、精神壓力過大的人而言，咖啡反而容易擾動心神，造成心悸、煩躁、失眠、腸胃不適等「不耐咖啡」的表現。

臨床觀察，女性族群對咖啡因的敏感度普遍較高，尤其在經前期、孕期與產後階段，荷爾蒙波動影響自律神經與情緒穩定度，此時若攝取咖啡因，較容易誘發心悸、焦慮與睡眠品質下降。此外，焦慮、甲狀腺功能亢進、自律神經失調或腸胃功能敏感者，也屬於「咖啡醉」的高風險族群。

周宗翰提醒，若喝咖啡後有明顯不適經驗，建議留意幾個關鍵原則。首先，避免空腹飲用咖啡，可於餐後或搭配食物降低刺激；其次，減少下午以後攝取咖啡因，以免影響夜間睡眠與自律神經修復；第三，觀察身體反應，若出現心悸、頭暈、手抖等症狀，不必勉強跟風或硬撐精神。

中醫調理上，依個人體質著重於養心安神、調整氣血與穩定自律神經功能，而非單純「戒咖啡」。透過改善作息、減少熬夜、搭配適合的茶飲或溫和提神方式，往往能讓精神狀態自然恢復平衡。

周宗翰強調，真正的提神並非依賴外在刺激，而是來自規律作息、充足睡眠與身體內在的平衡。當身體已經發出「不舒服」的訊號時，適度傾聽與調整，比多喝一杯咖啡更重要。

延伸閱讀

野生代言人來了！張員瑛「狂喝4杯霸王茶姬奶茶」表情瞬間變了 粉絲笑翻：血管裡流著咖啡因

早上提神，喝咖啡或茶哪個效果比較好？專家揭曉答案 1情況喝了只會更焦慮

低咖啡因咖啡健康價值會比較差嗎？營養師揭「抗氧化物質」去向

4種常見保健品碰上早晨咖啡等於白吃！營養師揭怎搭配才不浪費

相關新聞

尾牙聚餐不知不覺變胖？一大罐汽水含75包糖 營養師1圖示警

尾牙季節開跑，除了餐桌上的美味佳餚外，搭配的飲料也可能是過年發胖的「隱形元凶」。營養師李婉萍日前在臉書發文指出，常見的聚餐飲料熱量驚人，如果不注意，很容易在不知不覺中攝取大量糖分。

高鐵228連假加開80班「周四開搶」 團體票上限增至30張

2026年和平紀念日共有3天連假，為服務旅客搭乘需求，高鐵公司自2月26日至3月2日規畫為期5天疏運，期間加開80班次列...

中南部空氣奇差無比！ 颱風論壇：擴散條件差 霾害嚴重

中、南部空氣奇差無比！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，擴散條件差，中、南部霾害嚴重，提醒民眾避免室外運動，出門戴...

上午9時04分台灣東部海域發生規模4.2有感地震 最大震度1級

1月27日上午9時04分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.2地震，最大震度為1級，屬微震，震央位於…

天冷幫小孩保暖注意！「刷毛衣」穿錯恐冒紅疹 醫師曝1解法

台灣冬天不時有冷氣團來襲，不少家長忙著替孩子添購保暖衣物，但衣服穿錯，恐怕反而成了皮膚問題的元兇。兒童感染科醫師顏俊宇近日在臉書發文提醒，近期門診中出現不少身體冒出紅疹的小病患，不少家長一開始都擔心是過敏或傳染病，沒想到仔細詢問病史後，關鍵竟出在孩子「最近常穿有內刷毛的衣服」。

太誇張！可愛女生入住日本民宿 退房後如垃圾屋 拒付清潔費遭店家公審

民宿或飯店若發現房間被客人弄得像「垃圾場」，真的會讓人崩潰。一名日本民宿業者近日在網路上發文指控，兩名來自中國、外表看似可愛的女生入住民宿後，退房時卻留下滿屋垃圾，髒亂程度令人傻眼。業者向兩人加收清潔費卻遭拒，雙方一度發生爭執，最後業者氣不過，將事件公開到網路，引發熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。