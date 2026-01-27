快訊

中南部空氣奇差無比！ 颱風論壇：擴散條件差 霾害嚴重

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中、南部霾害嚴重。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
中、南部霾害嚴重。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

中、南部空氣奇差無比！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，擴散條件差，中、南部霾害嚴重，提醒民眾避免室外運動，出門戴口罩。今天下半天東北季風增強後，把汙染物吹散，空氣才會好轉。

環境部提醒雲嘉南地區所有族群，應減少在戶外活動（紅色警示），中部、高屏地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積。

