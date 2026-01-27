上午9時04分台灣東部海域發生規模4.2有感地震 最大震度1級
臺灣時間2026年1月27日09時04分57秒，臺灣東部海域發生一起芮氏規模4.2地震，震源深度約80.1公里，屬中層地震。此次地震震央位於宜蘭縣政府東方約49.1公里處，屬於臺灣東部海域，造成部分地區有感搖晃，為本日較明顯的地震事件。
最大震度1級地區:宜蘭縣、新北市、花蓮縣、新竹縣
根據中央氣象署資料，此次地震最大震度為1級，分布於宜蘭縣南澳、新北市汐止、花蓮縣西寶及新竹縣關西。震度1級屬於微震範圍，通常在人靜止時可感受到輕微搖晃，多數人感受不明顯。
此次地震強度不高，未達3級以上的警戒標準，無須特別緊急避難措施。建議民眾保持警覺，了解地震基礎知識與避難常識，做好防震準備。例如地震時應採取「趴下、掩護、穩住」的防護行動，避免靠近窗戶，並尋找堅固家具下避難。地震後應檢查家中水、電、瓦斯管線狀況，確保安全。
持續關注官方發布的地震訊息與資訊，提升自我防災能力，確保生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言