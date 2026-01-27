快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

2026新北市長藍本周提名協調 劉和然：不會帶交換條件的感覺去談

日本「壽退社」還不是死語 令和時代男性結婚辭職增加

上午9時04分台灣東部海域發生規模4.2有感地震 最大震度1級

聯合新聞網／ 台北訊
台灣東部海域發生規模4.2有感地震，最大震度1級。
台灣東部海域發生規模4.2有感地震，最大震度1級。

臺灣時間2026年1月27日09時04分57秒，臺灣東部海域發生一起芮氏規模4.2地震，震源深度約80.1公里，屬中層地震。此次地震震央位於宜蘭縣政府東方約49.1公里處，屬於臺灣東部海域，造成部分地區有感搖晃，為本日較明顯的地震事件。

最大震度1級地區:宜蘭縣、新北市、花蓮縣、新竹縣

根據中央氣象署資料，此次地震最大震度為1級，分布於宜蘭縣南澳、新北市汐止、花蓮縣西寶及新竹縣關西。震度1級屬於微震範圍，通常在人靜止時可感受到輕微搖晃，多數人感受不明顯。

此次地震強度不高，未達3級以上的警戒標準，無須特別緊急避難措施。建議民眾保持警覺，了解地震基礎知識與避難常識，做好防震準備。例如地震時應採取「趴下、掩護、穩住」的防護行動，避免靠近窗戶，並尋找堅固家具下避難。地震後應檢查家中水、電、瓦斯管線狀況，確保安全。

持續關注官方發布的地震訊息與資訊，提升自我防災能力，確保生命財產安全。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭

延伸閱讀

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

凌晨2時48分屏東近海規模4.6地震 墾丁南灣震度達3級

中日緊張持續 陸外交部提醒春節避免赴日

有感搖晃！宜蘭近海22:26發生規模4.3地震 最大震度4級

相關新聞

中南部空氣奇差無比！ 颱風論壇：擴散條件差 霾害嚴重

中、南部空氣奇差無比！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，擴散條件差，中、南部霾害嚴重，提醒民眾避免室外運動，出門戴...

上午9時04分台灣東部海域發生規模4.2有感地震 最大震度1級

1月27日上午9時04分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.2地震，最大震度為1級，屬微震，震央位於…

天冷幫小孩保暖注意！「刷毛衣」穿錯恐冒紅疹 醫師曝1解法

台灣冬天不時有冷氣團來襲，不少家長忙著替孩子添購保暖衣物，但衣服穿錯，恐怕反而成了皮膚問題的元兇。兒童感染科醫師顏俊宇近日在臉書發文提醒，近期門診中出現不少身體冒出紅疹的小病患，不少家長一開始都擔心是過敏或傳染病，沒想到仔細詢問病史後，關鍵竟出在孩子「最近常穿有內刷毛的衣服」。

太誇張！可愛女生入住日本民宿 退房後如垃圾屋 拒付清潔費遭店家公審

民宿或飯店若發現房間被客人弄得像「垃圾場」，真的會讓人崩潰。一名日本民宿業者近日在網路上發文指控，兩名來自中國、外表看似可愛的女生入住民宿後，退房時卻留下滿屋垃圾，髒亂程度令人傻眼。業者向兩人加收清潔費卻遭拒，雙方一度發生爭執，最後業者氣不過，將事件公開到網路，引發熱烈討論。

未來10天兩波東北季風影響 賈新興：氣溫2升2降 春節天氣正常至偏暖

未來10天兩波東北季風影響，氣溫2升2降，宜花東水氣多。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「...

變天了！ 兩波冷空氣影響、今起氣溫急墜入夜恐大雨 高山有望降雪

東北季風增強，中央氣象署表示，伴隨華南雲雨區東移，水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。