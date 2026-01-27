快訊

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

北台灣急轉濕冷 明天冷空氣最強 周六又有鋒面+東北季風再變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天起東北季風增強，北台灣氣溫明顯下降，中部以北及東北部地區容易有局部短暫陣雨，今晚至明天清晨，大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生。本報資料照片
今天起東北季風增強，北台灣氣溫明顯下降，中部以北及東北部地區容易有局部短暫陣雨，今晚至明天清晨，大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生。本報資料照片

今天起東北季風增強，北台灣氣溫明顯下降，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，明天為這波冷空氣最強的時候，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。受華南雲雨區東移影響，台灣周邊水氣偏多，中部以北及東北部地區容易有局部短暫陣雨，今晚至明天清晨，大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生。

氣溫方面，黃國致表示，今天北部及宜蘭地區高溫約15至20度，低溫下探13至15度；中部及花蓮地區高溫約20至25度，低溫約11至17度；南部及台東地區高溫約23至27度，低溫約14至18度。北台灣濕冷，中南部早晚亦冷，早出晚歸注意保暖。

周四至周五東北季風減弱轉為偏東風環境，水氣減少，各地轉為多雲到晴的穩定天氣，黃國致表示，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島有零星短暫雨。白天氣溫回升，夜晚清晨受輻射冷卻影響，仍會感覺到冷，北部及西部地區有14至17度低溫發生，空曠處及近山區氣溫會再低2至3度，中南部地區日夜溫差仍大。

黃國致表示，周六鋒面系統自台灣北部海域通過，夜間另一波東北季風再增強，預計持續影響至下周二。受到華南水氣移出影響，周末期間台灣周邊水氣增多，北部、東部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲天氣；下周一水氣減少，除迎風面地區仍有降雨外，其他地區轉為多雲到晴天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

低溫 氣溫

延伸閱讀

未來10天兩波東北季風影響 賈新興：氣溫2升2降 春節天氣正常至偏暖

變天了！ 兩波冷空氣影響、今起氣溫急墜入夜恐大雨 高山有望降雪

北台灣+宜蘭今大降溫 今晚至明晨3地慎防大雨、日夜溫差擴大

冷空氣外流3大路徑曝 鄭明典：趨勢顯示有1波很顯著的負北極振盪

相關新聞

變天了！ 兩波冷空氣影響、今起氣溫急墜入夜恐大雨 高山有望降雪

東北季風增強，中央氣象署表示，伴隨華南雲雨區東移，水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其...

北台灣急轉濕冷 明天冷空氣最強 周六又有鋒面+東北季風再變天

今天起東北季風增強，北台灣氣溫明顯下降，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，明天為這波冷空氣最強的時候，北部及東北部天氣偏...

未來10天兩波東北季風影響 賈新興：氣溫2升2降 春節天氣正常至偏暖

未來10天兩波東北季風影響，氣溫2升2降，宜花東水氣多。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「...

抗失智有秘訣！千人研究指出「每天這時起床」大腦更健康

作息愈亂，失智風險可能愈高！美國重量級期刊《神經學》最新研究指出，生理時鐘紊亂恐是失智症早期警訊。研究發現，白天活動力低、精力高峰偏晚的人，罹患失智症的風險明顯上升。專家強調，規律作息、順應晝夜節律，是打造「抗失智體質」、守護大腦健康的關鍵。

RCA毒霧下燃燒青春 她嘆18歲的自己是「無知加害者」

1970年代，桃園RCA工廠曾是經濟奇蹟的代名詞，萬千青年男女走進那座標榜現代化的廠房，卻不知迎接他們的是無色無味的劇毒溶劑。18歲的劉荷雲踏進桃園RCA工廠，成為月薪900元的品管員。她不知道手中的「清潔劑」其實是劇毒化學物質，更不知道這將開啟台灣史上最大工業災害的序幕。 聯合報數位版專訪自救會歷任理事長劉荷雲、吳志剛、杜津珠，透過他們的雙眼，回望那段「永不妥協」的漫長長夜，以及隱藏在排水溝深處，那個被壓進地底的時代真相。

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

中國大陸外交部領事司官方微信帳號昨天發布訊息，指近期日本治安差、地震多，「提醒中國公民春節期間避免前往日本」。對此，日旅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。