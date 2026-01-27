北台灣急轉濕冷 明天冷空氣最強 周六又有鋒面+東北季風再變天

今天起東北季風增強，北台灣氣溫明顯下降，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，明天為這波冷空氣最強的時候，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。受華南雲雨區東移影響，台灣周邊水氣偏多，中部以北及東北部地區容易有局部短暫陣雨，今晚至明天清晨，大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生。

氣溫方面，黃國致表示，今天北部及宜蘭地區高溫約15至20度，低溫下探13至15度；中部及花蓮地區高溫約20至25度，低溫約11至17度；南部及台東地區高溫約23至27度，低溫約14至18度。北台灣濕冷，中南部早晚亦冷，早出晚歸注意保暖。

周四至周五東北季風減弱轉為偏東風環境，水氣減少，各地轉為多雲到晴的穩定天氣，黃國致表示，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島有零星短暫雨。白天氣溫回升，夜晚清晨受輻射冷卻影響，仍會感覺到冷，北部及西部地區有14至17度低溫發生，空曠處及近山區氣溫會再低2至3度，中南部地區日夜溫差仍大。

黃國致表示，周六鋒面系統自台灣北部海域通過，夜間另一波東北季風再增強，預計持續影響至下周二。受到華南水氣移出影響，周末期間台灣周邊水氣增多，北部、東部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲天氣；下周一水氣減少，除迎風面地區仍有降雨外，其他地區轉為多雲到晴天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。