天冷幫小孩保暖注意！「刷毛衣」穿錯恐冒紅疹 醫師曝1解法

台灣冬天不時有冷氣團來襲，不少家長忙著替孩子添購保暖衣物，但衣服穿錯，恐怕反而成了皮膚問題的元兇。兒童感染科醫師顏俊宇近日在臉書發文提醒，近期門診中出現不少身體冒出紅疹的小病患，不少家長一開始都擔心是過敏或傳染病，沒想到仔細詢問病史後，關鍵竟出在孩子「最近常穿有內刷毛的衣服」。

顏俊宇指出，刷毛衣物雖然保暖，但對皮膚敏感或有過敏體質的小朋友來說，「這可能是皮膚的災難」。他說明，不建議刷毛衣或毛衣直接接觸皮膚，主要有兩個原因。第一是「摩擦刺激」，刷毛多為化纖材質，質地較粗糙，直接接觸皮膚容易造成物理性刺激，引發接觸性皮炎。第二則是「悶熱不透氣」，這類材質保暖力強，但排汗效果差，孩子活動量大、容易流汗，汗水悶在裡面，極容易誘發熱疹（痱子），甚至讓蕁麻疹大發作。

對此，顏俊宇建議家長採取「洋蔥式穿法」。他強調，不管天氣多冷，接觸身體的第一層，也就是內衣，「請務必選擇純棉質」。純棉材質吸汗且親膚，能作為皮膚的屏障，再於外層套上刷毛衣或保暖毛衣，如此既能達到保暖效果，也能避免材質直接刺激皮膚。

若孩子紅疹已經發作，顏俊宇也提供居家照護3重點：洗澡水溫不過高、簡化清潔以及關鍵保濕。首先，洗澡水溫不宜過高，過熱的水會洗掉皮膚的保護油脂，反而讓紅疹更癢。其次，清潔方式要簡化，建議不要使用過多沐浴乳或泡泡浴，用清水帶過即可，減少化學物質造成二次刺激。最後是關鍵的保濕步驟，沖洗乾淨後，趁身體還微濕、水分仍留在皮膚表面時，立即全身塗抹成分單純的乳液，以鎖住水分並修復皮膚屏障。

顏俊宇提醒，冷氣團報到，替孩子保暖之餘，別忘了內層那件「純棉」的重要性，穿對衣服，才能真正保護孩子的皮膚健康。