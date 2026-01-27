未來10天兩波東北季風影響 賈新興：氣溫2升2降 春節天氣正常至偏暖

未來10天兩波東北季風影響，氣溫2升2降，宜花東水氣多。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天及周日至下周一，分別有受東北季風影響的機率；今晚至明晨以及周六晚至周日清晨，苗栗以北及金馬地區易有低雲或局部霧影響能見度。

至於農曆春節的天氣趨勢，他說，2月起至3月上旬，氣溫以正常至偏暖的機率較高；2月中旬起至3月上旬，宜蘭降雨以正常至稍偏多的機率較高。

近期天氣方面，賈新興表示，明天，受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜花東有零星短暫雨，清晨彰化以北亦有零星短暫雨。周四至周五，東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。周六，午後東北角及各地山區有零星短暫雨。

賈新興表示，周日至下周一，有受偏強東北季風影響的機率，其中，周日，北北基宜花東及鵝鑾鼻一帶轉有零星短暫雨，午後台中以南山區及屏東亦有零星短暫雨。下周一，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後竹苗以南山區亦有零星短暫雨。下周二，宜花東有零星短暫雨，午後南投以南山區亦有零星短暫雨。下周三，午後高屏山區及台東山區有零星短暫雨。下周四，全台天氣穩定晴朗。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。