太誇張！可愛女生入住日本民宿 退房後如垃圾屋 拒付清潔費遭店家公審

民宿或飯店若發現房間被客人弄得像「垃圾場」，真的會讓人崩潰。一名日本民宿業者近日在網路上發文指控，兩名來自中國、外表看似可愛的女生入住民宿後，退房時卻留下滿屋垃圾，髒亂程度令人傻眼。業者向兩人加收清潔費卻遭拒，雙方一度發生爭執，最後業者氣不過，將事件公開到網路，引發熱烈討論。

不少網友痛批涉事的兩名女生「沒水準」、「連狗拆家都不會這麼亂」、「衛生習慣差成這樣，人品也堪憂」，也有人直言「原本以為退房前把房子簡單整理，是文明社會最基本的事」。不過，也有網友緩頰，認為不該「一竿子打翻一船人」，強調不能以偏概全。

中國旅客入住日本民宿 退房現場宛如垃圾屋

該名日本民宿從業者在Threads發文表示，近日接待兩名來自中國的年輕女生，沒想到她們退房後，無論客廳還是廁所，全都像變成「垃圾屋」。從照片中可見，一進門地板就堆滿垃圾，桌面上散落著吃完的泡麵杯、空飲料瓶與用過的衛生紙，甚至有電線被隨意丟在地上。

廁所狀況更是慘不忍睹，地板上留下多條用過的毛巾，洗手台堆滿衛生紙與疑似一次性用品，馬桶上還貼著馬桶座墊紙，整體看起來相當凌亂。

店家加收清潔費遭拒 雙方爆發小爭執

業者指出，當下向兩名女生加收清潔費，卻遭對方拒絕，雙方因此發生小爭執。所幸事件最後已解決，但業者仍對房間被弄得如此骯髒感到不滿，決定將過程公開，掀起網友熱議。

髒亂程度引眾怒：狗拆家都沒這麼誇張

貼文曝光後，網友紛紛留言痛批，「這真的不是正常使用會造成的亂度吧」、「連狗拆家都不會這麼誇張」、「根本像戰場一樣，我帶小孩出門都不會弄成這樣」、「女生亂起來有時候真的比男生還可怕」、「自己那麼髒，還嫌馬桶不乾淨貼座墊紙，真的很好笑」。

退房需還原房間？網友：文明社會的基本素養

也有不少網友分享自己的習慣，表示退房前都會做基本整理與垃圾分類，減輕清潔人員負擔，「一直以為交屋前整理乾淨，是文明社會應有的表現」、「之前去韓國旅遊，還特別配合當地垃圾分類，保持房間整潔本來就是基本尊重」。

理性聲音：別一竿子打翻一船人

不過，也有網友呼籲理性看待事件，「有些人素質低我承認，但不能以偏概全」、「這是個人教養問題，其實也有很多家教良好、素質很高的中國旅客」。

