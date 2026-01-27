快訊

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台南藍白介選嚴重？醫狠酸綠不會看民調 更剖析謝龍介能贏

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

太誇張！可愛女生入住日本民宿 退房後如垃圾屋 拒付清潔費遭店家公審

香港01／ 桃樂絲／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

民宿或飯店若發現房間被客人弄得像「垃圾場」，真的會讓人崩潰。一名日本民宿業者近日在網路上發文指控，兩名來自中國、外表看似可愛的女生入住民宿後，退房時卻留下滿屋垃圾，髒亂程度令人傻眼。業者向兩人加收清潔費卻遭拒，雙方一度發生爭執，最後業者氣不過，將事件公開到網路，引發熱烈討論。

不少網友痛批涉事的兩名女生「沒水準」、「連狗拆家都不會這麼亂」、「衛生習慣差成這樣，人品也堪憂」，也有人直言「原本以為退房前把房子簡單整理，是文明社會最基本的事」。不過，也有網友緩頰，認為不該「一竿子打翻一船人」，強調不能以偏概全。

中國旅客入住日本民宿　退房現場宛如垃圾屋

該名日本民宿從業者在Threads發文表示，近日接待兩名來自中國的年輕女生，沒想到她們退房後，無論客廳還是廁所，全都像變成「垃圾屋」。從照片中可見，一進門地板就堆滿垃圾，桌面上散落著吃完的泡麵杯、空飲料瓶與用過的衛生紙，甚至有電線被隨意丟在地上。

廁所狀況更是慘不忍睹，地板上留下多條用過的毛巾，洗手台堆滿衛生紙與疑似一次性用品，馬桶上還貼著馬桶座墊紙，整體看起來相當凌亂。

店家加收清潔費遭拒　雙方爆發小爭執

業者指出，當下向兩名女生加收清潔費，卻遭對方拒絕，雙方因此發生小爭執。所幸事件最後已解決，但業者仍對房間被弄得如此骯髒感到不滿，決定將過程公開，掀起網友熱議。

髒亂程度引眾怒：狗拆家都沒這麼誇張

貼文曝光後，網友紛紛留言痛批，「這真的不是正常使用會造成的亂度吧」、「連狗拆家都不會這麼誇張」、「根本像戰場一樣，我帶小孩出門都不會弄成這樣」、「女生亂起來有時候真的比男生還可怕」、「自己那麼髒，還嫌馬桶不乾淨貼座墊紙，真的很好笑」。

退房需還原房間？網友：文明社會的基本素養

也有不少網友分享自己的習慣，表示退房前都會做基本整理與垃圾分類，減輕清潔人員負擔，「一直以為交屋前整理乾淨，是文明社會應有的表現」、「之前去韓國旅遊，還特別配合當地垃圾分類，保持房間整潔本來就是基本尊重」。

理性聲音：別一竿子打翻一船人

不過，也有網友呼籲理性看待事件，「有些人素質低我承認，但不能以偏概全」、「這是個人教養問題，其實也有很多家教良好、素質很高的中國旅客」。

延伸閱讀：

電熱水壺放這處煲水！日本民宿旅客1舉動極驚嚇　網民：智障等級

外賣員大戰保安狂爆粗：X你老X　稱已聯絡顧客　暗指這屋苑惹質疑

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

太誇張！可愛女生入住日本民宿 退房後如垃圾屋 拒付清潔費遭店家公審

民宿或飯店若發現房間被客人弄得像「垃圾場」，真的會讓人崩潰。一名日本民宿業者近日在網路上發文指控，兩名來自中國、外表看似可愛的女生入住民宿後，退房時卻留下滿屋垃圾，髒亂程度令人傻眼。業者向兩人加收清潔費卻遭拒，雙方一度發生爭執，最後業者氣不過，將事件公開到網路，引發熱烈討論。

變天了！ 兩波冷空氣影響、今起氣溫急墜入夜恐大雨 高山有望降雪

東北季風增強，中央氣象署表示，伴隨華南雲雨區東移，水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其...

華航班機「胎皮剝落」還能飛？專家解密CDL確保飛安

華航近日一架台北-維也納航機於起飛後2小時突返航，一名具機師背景的網紅以驚悚口吻描述是飛機爆胎，打穿機翼，華航聲明與網紅說法出入甚大。聯合報數位版記者查證，此事件運安會並未立案。資深機師表示，飛機輪胎的胎皮剝落時有所聞，符合構型差異清單（CDL）就不影響立即安全，什麼是CDL？來看專家解密。

北台灣急轉濕冷 明天冷空氣最強 周六又有鋒面+東北季風再變天

今天起東北季風增強，北台灣氣溫明顯下降，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，明天為這波冷空氣最強的時候，北部及東北部天氣偏...

未來10天兩波東北季風影響 賈新興：氣溫2升2降 春節天氣正常至偏暖

未來10天兩波東北季風影響，氣溫2升2降，宜花東水氣多。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「...

抗失智有秘訣！千人研究指出「每天這時起床」大腦更健康

作息愈亂，失智風險可能愈高！美國重量級期刊《神經學》最新研究指出，生理時鐘紊亂恐是失智症早期警訊。研究發現，白天活動力低、精力高峰偏晚的人，罹患失智症的風險明顯上升。專家強調，規律作息、順應晝夜節律，是打造「抗失智體質」、守護大腦健康的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。