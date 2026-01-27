快訊

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

變天了！ 兩波冷空氣影響、今起氣溫急墜入夜恐大雨 高山有望降雪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部及東北部氣溫將下降，且愈晚愈涼冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨。本報資料照片
東北季風增強，中央氣象署表示，伴隨華南雲雨區東移，水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其應留意今晚至明天清晨大台北山區、基隆北海岸、東北部地區將有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，今天北部及東北部氣溫將下降，且愈晚愈涼冷，預測中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度，高溫方面，北部及東半部19至23度，中南部25至27度。

若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全，山坡地農作物慎防霜害。

明天東北季風影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；伴隨華南雲雨區東移，水氣較多，中部以北及東北部地區有局部短暫雨，明天晨之前大台北山區、基隆北海岸、東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，花、東地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；明天白天起水氣減少，西半部地區為零星短暫雨後多雲的天氣。

周四東北季風減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周五各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周六鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼；北部及東半部地區轉為有局部短暫雨的天氣，中南部地區為多雲到晴；周日至下周一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周三至下周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

明天若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山注意路況安全，山坡地農作物慎防霜害。

