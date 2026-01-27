氣候最低溫剛要開始 北部氣溫變化幅度最大原因曝

「氣候最低溫，剛要開始」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署氣候統計資料顯示，台灣每年的平均氣溫的季節變化多成對稱的分布，最低溫通常會出現在1月下旬至2月初的機率最高，平均溫度為17至18度左右；之後氣溫就會開始向上回升，並在7月份前後達到最高，平均氣溫會落在33至34度左右。

他說，從實際觀測數據來看，一地氣溫的高低與地理分布位置有著密切關係，所在地緯度愈高，冬季的平均氣溫也會愈低；所以，一年當中，台灣會以北部的氣溫變化幅度最大。另一方面，因為受到地形的影響，氣溫也會隨高度增加而遞減，山區溫度又會比平地來得更低一些。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。