快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

氣候最低溫剛要開始 北部氣溫變化幅度最大原因曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣候最低溫，剛要開始。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
氣候最低溫，剛要開始。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

「氣候最低溫，剛要開始」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署氣候統計資料顯示，台灣每年的平均氣溫的季節變化多成對稱的分布，最低溫通常會出現在1月下旬至2月初的機率最高，平均溫度為17至18度左右；之後氣溫就會開始向上回升，並在7月份前後達到最高，平均氣溫會落在33至34度左右。

他說，從實際觀測數據來看，一地氣溫的高低與地理分布位置有著密切關係，所在地緯度愈高，冬季的平均氣溫也會愈低；所以，一年當中，台灣會以北部的氣溫變化幅度最大。另一方面，因為受到地形的影響，氣溫也會隨高度增加而遞減，山區溫度又會比平地來得更低一些。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 低溫 氣象署

延伸閱讀

明各地有雨轉濕涼...北部低溫15度 這日另一波東北季風再增強

冬季風暴衝擊！美石化業將減產 業者：估首季亞洲PVC量、價齊揚

美日專家拒開刀…加女童上海求醫 花1數目成功保住脾臟

未來10天氣溫二升二降 賈新興：宜花水氣多

相關新聞

近8成高中生、5成國小生化妝 民團籲制定選購指引

在韓流、韓劇等流行偶像和社群網紅影響下，愈來愈多青少年追求「完美外型」，一項「兒少化妝品使用行為」網路調查發現，超過一成...

900萬國際客跳票 去年觀光逆差7千億元

國人瘋出國，去年出國人次高達一八九四萬四四三六人，來台旅客僅八五七萬四五四七人次，等於去年觀光逆差達一千萬人次、約七千億...

韓流主導兒少審美 家長憂身心都太早熟

現代孩子化妝打扮的年齡層逐漸下降，不只表面「顏值焦慮」問題，還有深層的流行文化影響。國中小學生幾乎人手一機，「韓流」文化...

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

中國大陸外交部領事司官方微信帳號昨天發布訊息，指近期日本治安差、地震多，「提醒中國公民春節期間避免前往日本」。對此，日旅...

兩波冷空氣接力 吳德榮：今北台灣愈晚愈冷轉雨 這時最冷探11度低溫

今天的天氣轉變，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，東北季風逐漸南下...

回響／公路局檢討運價 拚吸引女客運駕駛

本報陽光行動上周揭露客運業疫後至今仍慘澹經營，交通部雖祭出開放雙層巴士上國道、快速道路的新措施，但仍無法真正解決尖峰駕駛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。