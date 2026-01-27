快訊

RCA汙染案…上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

兩波冷空氣接力…今北台灣愈晚愈冷轉雨 這時間低溫探11度

北台灣+宜蘭今大降溫 今晚至明晨3地慎防大雨 日夜溫差擴大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
東北季風增強，今天北部及東北部氣溫下降，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今天、明天受到大陸冷氣團南下影響，北台灣與宜蘭地區會明顯感受到氣溫下降，轉為陰沉且有局部短暫雨的天氣 。

受到華南雲雨區東移影響，今天、明天中部及南部山區偶有零星降雨情形。天氣風險公司表示，特別留意今晚至明天清晨，在大台北山區、基隆北海岸及東北部地區可能有較大雨勢發生。

氣溫方面，天氣風險公司表示，今天、明天北部高溫約16至21度，低溫約12至15度；中南部仍維持多雲到晴，高溫可達25至27度，但早晚稍涼留意保暖。

天氣風險公司表示，周四冷氣團開始減弱，白天氣溫明顯回升，除基隆北海岸與東半部仍有零星降雨外，各地大多轉為多雲到晴的穩定天氣 。周五水氣更進一步減少，各地回溫更加有感，北部高溫可回升至24度左右。然而仍需留意輻射冷卻造成夜晚清晨氣溫偏低的情形，尤其西半部日夜溫差較大，早出晚歸的民眾要視溫差變化調整衣著。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

風險 氣溫

延伸閱讀

兩波冷空氣接力 吳德榮：今北台灣愈晚愈冷轉雨 這時最冷探11度低溫

1周2波冷空氣來襲！愈晚愈冷「低溫僅11度」 明晚至周三雨勢最大

外交部：第12次台日漁業委員會 27日宜蘭登場

影／宜蘭首件車手「自首」配合警方上演假詐騙 逮幕後取款收水手

相關新聞

近8成高中生、5成國小生化妝 民團籲制定選購指引

在韓流、韓劇等流行偶像和社群網紅影響下，愈來愈多青少年追求「完美外型」，一項「兒少化妝品使用行為」網路調查發現，超過一成...

900萬國際客跳票 去年觀光逆差7千億元

國人瘋出國，去年出國人次高達一八九四萬四四三六人，來台旅客僅八五七萬四五四七人次，等於去年觀光逆差達一千萬人次、約七千億...

韓流主導兒少審美 家長憂身心都太早熟

現代孩子化妝打扮的年齡層逐漸下降，不只表面「顏值焦慮」問題，還有深層的流行文化影響。國中小學生幾乎人手一機，「韓流」文化...

兩波冷空氣接力 吳德榮：今北台灣愈晚愈冷轉雨 這時最冷探11度低溫

今天的天氣轉變，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，東北季風逐漸南下...

回響／公路局檢討運價 拚吸引女客運駕駛

本報陽光行動上周揭露客運業疫後至今仍慘澹經營，交通部雖祭出開放雙層巴士上國道、快速道路的新措施，但仍無法真正解決尖峰駕駛...

凌晨2時48分屏東近海規模4.6地震 墾丁南灣震度達3級

2026年1月27日凌晨2時48分，屏東縣近海發生規模4.6地震，震源深度約23.9公里，最大震度為屏東縣南灣3級，有感震動明顯。

