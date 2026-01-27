北台灣+宜蘭今大降溫 今晚至明晨3地慎防大雨 日夜溫差擴大

東北季風增強，今天北部及東北部氣溫下降，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今天、明天受到大陸冷氣團南下影響，北台灣與宜蘭地區會明顯感受到氣溫下降，轉為陰沉且有局部短暫雨的天氣 。

受到華南雲雨區東移影響，今天、明天中部及南部山區偶有零星降雨情形。天氣風險公司表示，特別留意今晚至明天清晨，在大台北山區、基隆北海岸及東北部地區可能有較大雨勢發生。

氣溫方面，天氣風險公司表示，今天、明天北部高溫約16至21度，低溫約12至15度；中南部仍維持多雲到晴，高溫可達25至27度，但早晚稍涼留意保暖。

天氣風險公司表示，周四冷氣團開始減弱，白天氣溫明顯回升，除基隆北海岸與東半部仍有零星降雨外，各地大多轉為多雲到晴的穩定天氣 。周五水氣更進一步減少，各地回溫更加有感，北部高溫可回升至24度左右。然而仍需留意輻射冷卻造成夜晚清晨氣溫偏低的情形，尤其西半部日夜溫差較大，早出晚歸的民眾要視溫差變化調整衣著。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。