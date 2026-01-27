冷空氣外流3大路徑曝 鄭明典：趨勢顯示有1波很顯著的負北極振盪

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
北極振盪指數。圖／取自鄭明典臉書
北極振盪指數。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典在臉書分析「北極振盪指數」，他表示，趨勢上顯示，會有一波很顯著的負北極振盪。

他以圖表說明，圖中黑色曲線是實際分析值，後端紅線是多重預報（系集預報）的結果，趨勢上顯示會有一波很顯著的負北極振盪。顯著的負北極振盪，表示有明顯的暖空氣入侵北極圈，而北極圈的冷空氣外流到中緯度地區。

鄭明典進一步表示，受到海陸分布的影響，冷空氣有一些比較容易外流的區域，其中一個就是北美洲，因此美國正在發生的強烈冬季風暴，在說明上會提到負北極振盪，或是北極寒潮爆發。另一個冷空氣外流路徑是在歐洲，這部分變動範圍比較大。最後還有第三個冷空氣外流的路徑，就是由西伯利亞南下。

北極振盪指數在中期天氣預報上有參考價值，鄭明典表示，但是一個指數能表達的資訊還是很有限，應該只是方便提醒注意北極冷空氣流向的一個客觀數據。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

