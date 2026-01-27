聽新聞
0:00 / 0:00
兩波冷空氣接力 吳德榮：今北台灣愈晚愈冷轉雨 這時最冷探11度低溫
今天的天氣轉變，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北台灣愈晚愈冷；北部雲量多、降雨機率逐漸提高，東半部轉有局部短暫雨，中南部影響小、多雲時晴。今天北部19降至12度、中部13至22度、南部14至25度、東部13至24度。
吳德榮表示，明天北部雨後多雲，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏涼微冷。周四至周六各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。
至於冷空氣強度，他說，這波冷空氣以符合東北季風的機率最高，明晚、周四晨氣溫降至最低時，台北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右。
周六晚另一波冷空氣南下，吳德榮表示，北部雲量增多，東半部轉有有局部雨。 周日、下周一冷空氣影響，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏涼微冷。
吳德榮表示，下周二至周四冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，但因輻射冷卻、早晚氣溫低，日夜溫差大。下周三、周四的清晨，台北測站有短暫降至14度，而觸及大陸冷氣團定義的機率。這兩波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替，多變的天氣，應注意衣著調整。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言