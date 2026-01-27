凌晨2時48分屏東近海規模4.6地震 墾丁南灣震度達3級

聯合新聞網／ 台北訊
01/27-02:48屏東縣近海發生規模4.6有感地震
01/27-02:48屏東縣近海發生規模4.6有感地震

2026年1月27日凌晨2時48分，屏東縣近海區域發生芮氏規模4.6的淺層地震，震源深度約23.9公里，距離屏東縣政府南南東方約103.2公里。此次地震因震源位於近海，故屏東縣部分地區明顯感受到搖晃，並以南灣地區最大震度達3級。

最大震度3級地區：屏東縣

震度3級代表幾乎所有人都能感受到震動，房屋會有搖晃，門窗及碗盤可能會發出響聲，懸掛物明顯搖擺，靜止中的汽車會明顯搖動，電線亦會有輕微搖晃。建議民眾在地震時保持冷靜，儘速尋找安全遮蔽處，避免靠近玻璃窗或懸掛物，並準備好應急用品。地震發生後，應檢查居家結構與供電、瓦斯管線安全，防範可能的次生災害

此次地震雖未造成明顯災害，但提醒屏東縣民眾持續注意官方公告及後續餘震訊息，以確保自身安全。此外，各地居民應熟悉「趴下、掩護、穩住」的防震基本守則，提升地震應變能力。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 屏東縣政府 災害 墾丁

