健康你我他／十穀粥吃10多年 意外戒掉安眠藥

聯合報／ 文／悠然（桃園市）
早餐將粥改成飯，少吃精緻澱粉，改善血糖值。圖／悠然提供
早餐將粥改成飯，少吃精緻澱粉，改善血糖值。圖／悠然提供

早餐是一天中補充體力、啟動新陳代謝、提升專注力的重要來源。婚後孩子的早餐不能馬虎，常煮瘦肉粥、自製飯糰、蘿蔔糕等，外買全麥吐司、蛋餅加工夾肉、肉鬆、蛋、小黃瓜或生菜，搭配喝鮮奶、豆漿或米漿，讓老伴孩子們元氣滿滿上班上學。

40幾歲時，我罹患心血管疾病，朋友推薦吃十穀米可改善血壓。從此，早餐開始吃「十穀粥」，並加入地瓜、南瓜、紅蘿蔔、山藥丁、紅棗、枸杞一起煮，享用時加荷包蛋、青菜，就是營養豐富的早餐，水果則在餐後當點心吃。吃了10幾年，加上少油少鹽少糖，規律運動，血壓有改善，但降血壓藥沒停，卻意外戒掉吃了10幾年的安眠藥。

如今年近八十，健檢發現我的糖化血紅素6.3％超標，醫師叮嚀：「將粥改成飯，少吃精緻澱粉、多吃原型食物，增加膳食纖維，血糖值才不易升高。」所以早餐和老爺改吃十穀飯、紫米飯糰或自製紅棗牛奶燕麥糕。

我偶爾也會買現成蒸好的湯包，或全麥吐司、饅頭夾煎肉、荷包蛋、蘋果番茄生菜等，天熱時孫女超愛吃土司夾「馬鈴薯沙拉拌優格」，搭配自製豆漿、十穀漿、鮮奶等。另外自煮「薑黃蔬菜湯」，互相搭配。

早餐標配一碟堅果，主食裡若沒有蛋，一定配個水煮蛋，如此就是營養全到位的早餐。

