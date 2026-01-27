聽新聞
環境部、衛福部 爭取氣候弱勢健康預算

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會昨天首次召開聯席會議。環境部長彭啓明表示，明年環境部、衛生福利部將共同爭取預算，對高齡與脆弱族群規畫精準的健康保護措施。

面對極端氣候對國人健康的威脅，去年十月環境部與衛福部已籌組成立空氣汙染與健康影響專家諮詢會，至今召開兩次會議，昨天則是國家氣候變遷對策委員會，以及健康台灣推動委員會於環境部首次召開聯席會議，環境部長彭啓明、衛福部長石崇良、以及雙邊委員會顧問、委員等均共同與會。

彭啓明表示，賴清德總統賦予兩個委員會重要使命，包含氣候變遷、永續、長壽健康等，這次聯席會代表環境治理和國民健康的深度整合，創建國人永續健康的決心。石崇良則表示，影響健康的因素不只醫療照護和先天體質，近年極端高溫帶來中暑、熱衰竭，同時也改變了病媒的生態；而低溫帶來氣喘與心血管疾病惡化，環境與慢性病的疊加，對國人健康是很大的挑戰。

彭啓明表示，過去氣候變遷對策委員會著重在氣候治理，在國人健康著墨有限，如今結合衛福部聚焦在國人健康，例如ＰＭ2.5年均值有在下降，但肺癌發生率和致死率卻仍在增加，一來是篩檢率增加，二來也可能是室內空氣品質與國人生活習慣有關，初期兩部會將編列相關經費做研究，明年兩部會將共同爭取預算。

極端氣候 高齡者 健康 環境部 衛福部

