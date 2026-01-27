聽新聞
0:00 / 0:00

900萬國際客跳票 去年觀光逆差7千億元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

國人瘋出國，去年出國人次高達一八九四萬四四三六人，來台旅客僅八五七萬四五四七人次，等於去年觀光逆差達一千萬人次、約七千億元，出國人次及觀光逆差均創新高，國人最愛前往的國家第一名是日本，中國大陸躍居第二名；觀光署去年設定的九百萬人次國際旅客目標，確定破功。

交通部觀光署最新統計，去年來台觀光客比前一年七八五萬人次，增百分之九；國人出國人次比前年一六八四萬人次，增百分之十二。

若以觀光署前年調查，來台旅客平均每人每趟支出約四萬元，估去年觀光收入為三五一二億元，而國人平均出國一趟支出五萬五千元，去年全台出國旅客花費高達為一兆五二二億元，由此推算，去年觀光逆差達一○三六萬人次、七千多億元。

來台國際客前三名為日本一四八萬人次，港澳一三一萬人次，韓國一○一萬人次。國人出國最愛去的國家，日本六七三萬人次，較前年成長百分之十二，中國大陸三二三萬人次，成長百分之十六；港澳有二一九萬人次，成長百分之廿九。

觀光署說明，因匯率吸引、航班恢復、地緣政治、競爭國簽證放寬吸引等影響，致日本、大陸、港澳等市場差距逐步擴大；我國觀光市場自一九九○年均為出境大於入境，國人出境對國籍航空、旅遊、保險及零售產業均有受惠。

觀光署表示，已積極規畫推動「觀光雙輪驅動方案」，盼能擴大國旅及國際旅客來台觀光。在國際引客方面，規畫「強化國際觀光動能方案」，以「國際旅客重遊加碼」、「國際旅客會展順道旅遊加碼」、「國際旅客獎勵旅遊加碼」及「國際標竿型演唱會支持方案」等，提升台灣國際市場能見度與競爭力。

觀光 觀光客 出國旅遊

延伸閱讀

過年加寒假效應 旅遊業者：平均團費漲5%到8%

中日緊張持續 陸外交部提醒春節避免赴日

觀光評比重心轉向消費力 台灣國際觀光收入上升三名

赴陸旅遊勝過國旅？過來人揭2優勢點頭：海放台灣

相關新聞

1周2波冷空氣來襲！愈晚愈冷「低溫僅11度」 明晚至周三雨勢最大

明天東北季風增強，加上華南雲系東移，水氣增多，中央氣象署資深預報員林定宜表示，北東轉為濕涼的天氣，且愈晚愈冷，明晚至周三...

今年首波濃霧襲金門 航空站關場、5架次航班取消

濃霧來襲擾亂航班，金門今晚出現今年以來第一場大霧，能見度不佳影響航班起降。金門航空站晚間7時13分宣布關場，後續所有航班...

不傷腎還能護腎！腎臟科醫師破解慢性病用藥「2大迷思」

「藥吃多了會傷腎？」、「慢性病藥吃久了會洗腎？」在林口長庚醫院腎臟科主治醫師楊皇煜的看診經驗中，病患常出現上述疑惑。他解...

國小學童化妝引關注...皮膚角質層未成熟化妝 醫：恐影響成年後皮膚健康

國外青少年化妝情形普遍，並依節慶、場合打扮，國內學生也在K-POP等流行文化影響下，出現化妝品使用的低齡化。民進黨立委林...

環境部、衛福部 爭取氣候弱勢健康預算

國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會昨天首次召開聯席會議。環境部長彭啓明表示，明年環境部、衛生福利部將共同爭取預算...

900萬國際客跳票 去年觀光逆差7千億元

國人瘋出國，去年出國人次高達一八九四萬四四三六人，來台旅客僅八五七萬四五四七人次，等於去年觀光逆差達一千萬人次、約七千億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。