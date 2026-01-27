聽新聞
0:00 / 0:00

客運業者盼運價反映成本 促政府補助

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

交通部公路局祭出多項措施協助公共運輸復原，業者說部分措施確實有幫助，但前年五月實施的新運價卻沒反映成本，認為若憂心運價調整影響票價，降低民眾搭乘意願，政府就該多補助。

首都客運總經理李建文表示，對於主管機關正面回應業者需求表達肯定，在增加女駕駛長招募誘因部分，該公司會配合建構兩性平權的工作環境，包含設置女性獨立盥洗室、休息室，另外，目前首都客運也會在站場的女駕駛長洗手間，免費提供女性生理用品。

運價部分，李建文指出，雙北市區客運每兩年就會檢討運價成本，而國道客運前一段時間未曾討論，二○二四年五月一日實施新運價，卻沒核實反映業者成本，除盼國道、公路客運能比照雙北市區客運，能兩年檢討一次運價外，也要真正反映成本。

國光客運表示，目前公路局推動的各站點間區間售票、彈性上下交流道、鼓勵紅牌遊覽車轉型黃牌投入公運市場等措施，對業者營運都有些微幫助，但最需改善的仍是客運業的大環境及運價調整部分。

國光客運指出，國道客運運價過去十七年未曾調漲，前兩年檢討運價時，運研所報出的成本到實際調升時，僅調漲二至三成，並未實際反映業者成本；若主管機關憂心運價調漲太多，影響民眾票價、降低搭乘意願，應多給予補助。

對於女性駕駛長招募及提供誘因部分，國光客運說，招募駕駛原本就不分男女都歡迎，不過客運業工作較辛苦，要隨時繃緊神經注意道路狀況、解決乘客需求及面對不理性行為，盼能透過調整運價，進一步調漲駕駛薪資，提高招募誘因。

客運 運價 票價

延伸閱讀

公路局估春節新北4波車潮 籲搭大眾運輸避壅塞

回響／雙層巴士難救客運慘況 公路局：檢討運價、研增女駕駛誘因

台東池上大橋使用近40年將退場 北上線新橋1月25日雙向通車

影／搭1次只要10元！南投6673客運上路了 直達彰化雙鐵

相關新聞

1周2波冷空氣來襲！愈晚愈冷「低溫僅11度」 明晚至周三雨勢最大

明天東北季風增強，加上華南雲系東移，水氣增多，中央氣象署資深預報員林定宜表示，北東轉為濕涼的天氣，且愈晚愈冷，明晚至周三...

今年首波濃霧襲金門 航空站關場、5架次航班取消

濃霧來襲擾亂航班，金門今晚出現今年以來第一場大霧，能見度不佳影響航班起降。金門航空站晚間7時13分宣布關場，後續所有航班...

不傷腎還能護腎！腎臟科醫師破解慢性病用藥「2大迷思」

「藥吃多了會傷腎？」、「慢性病藥吃久了會洗腎？」在林口長庚醫院腎臟科主治醫師楊皇煜的看診經驗中，病患常出現上述疑惑。他解...

國小學童化妝引關注...皮膚角質層未成熟化妝 醫：恐影響成年後皮膚健康

國外青少年化妝情形普遍，並依節慶、場合打扮，國內學生也在K-POP等流行文化影響下，出現化妝品使用的低齡化。民進黨立委林...

環境部、衛福部 爭取氣候弱勢健康預算

國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會昨天首次召開聯席會議。環境部長彭啓明表示，明年環境部、衛生福利部將共同爭取預算...

900萬國際客跳票 去年觀光逆差7千億元

國人瘋出國，去年出國人次高達一八九四萬四四三六人，來台旅客僅八五七萬四五四七人次，等於去年觀光逆差達一千萬人次、約七千億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。