聽新聞
0:00 / 0:00

全台土方之亂 環團疾呼訂專法

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
全台土方之亂持續延燒，多個環團籲訂專法管理營建剩餘土石方。示意圖。記者陳正興／攝影
全台土方之亂持續延燒，多個環團籲訂專法管理營建剩餘土石方。示意圖。記者陳正興／攝影

全台土方之亂持續延燒，民間團體和立委昨召開記者會，呼籲訂專法管理營建剩餘土石方，將管理位階提升到法律層級；國土署回應，廢棄物清理法修正草案已納入營建土石方流向管理，現正由行政院審查中，今天會邀各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表溝通。

立委陳昭姿表示，營建剩餘土石方究竟應該如何處理與管理，應該跳脫過去用行政方案管理而缺乏母法的狀況，內政部應將延宕卅年的營建剩餘土石方處理法盡速提出草案預告，行政院核定後送立法院審查，將管理位階提升到法律層級。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，即使內政部及農業部，政府從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，未來也不會修法放寬，然而，各地農地卻遭大量回填，即便違反農發條例施行細則規定，仍僅依區域計畫法處罰六萬元。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，曾多次呼籲農業部成立區域性或地方性的農用土方銀行，由農業部委請農用土方專家團隊，主動尋找並蒐集乾淨的土方，依不同土質堆置儲存，免費提供農民，而農用土方銀行是農地回填土的唯一來源，其他來源的農地回填均屬違法。

土砂礫石國有化倡議者鄭元毓表示，目前中央、地方與民間對於土方資源屬性認知有嚴重落差，造成有監控但無去處的困境，政府應推動土砂礫石國有化，將其視為國家戰略物資，並由政府負起完全去化責任。

國土署表示，環境部正在推動的廢棄物清理法修法方向與民間所提意見相同，包括授權營建剩餘土石方中央主管機關訂定全國一致的流向申報、追蹤規範等管理事項，且訂有相對應罰則等，並嚴懲土石方非法棄置或汙染環境者，也提升管理土石方法律位階。相關草案修正去年五月預告，目前行政院正在審查中，會盡速將法案送至立法院審查。

針對農地改良回填的擴展作法，國土署再次澄清，現行依照農業發展條例施行細則規定，填土土壤不得為營建剩餘土石方，並未修正該細則。

土方 營建業 環團 農地

延伸閱讀

內政部：環境部擬修廢清法 提升管理土石方法律位階

警方揭露西湖鄉違法開發3公頃山坡地 苗縣府依水保法重罰30萬元

影／土方回填農地改良惹議 民團呼籲速提草案預告送審

建議營建剩餘土方走向國有 倡議者：消除業者違法誘因

相關新聞

1周2波冷空氣來襲！愈晚愈冷「低溫僅11度」 明晚至周三雨勢最大

明天東北季風增強，加上華南雲系東移，水氣增多，中央氣象署資深預報員林定宜表示，北東轉為濕涼的天氣，且愈晚愈冷，明晚至周三...

今年首波濃霧襲金門 航空站關場、5架次航班取消

濃霧來襲擾亂航班，金門今晚出現今年以來第一場大霧，能見度不佳影響航班起降。金門航空站晚間7時13分宣布關場，後續所有航班...

不傷腎還能護腎！腎臟科醫師破解慢性病用藥「2大迷思」

「藥吃多了會傷腎？」、「慢性病藥吃久了會洗腎？」在林口長庚醫院腎臟科主治醫師楊皇煜的看診經驗中，病患常出現上述疑惑。他解...

國小學童化妝引關注...皮膚角質層未成熟化妝 醫：恐影響成年後皮膚健康

國外青少年化妝情形普遍，並依節慶、場合打扮，國內學生也在K-POP等流行文化影響下，出現化妝品使用的低齡化。民進黨立委林...

環境部、衛福部 爭取氣候弱勢健康預算

國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會昨天首次召開聯席會議。環境部長彭啓明表示，明年環境部、衛生福利部將共同爭取預算...

900萬國際客跳票 去年觀光逆差7千億元

國人瘋出國，去年出國人次高達一八九四萬四四三六人，來台旅客僅八五七萬四五四七人次，等於去年觀光逆差達一千萬人次、約七千億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。