前籃球國手頻頭暈 病因出在雙腿

60歲的女士走進診間時，神情疲憊。她年輕時是籃球國手，體能遠高於同齡族群，如今仍維持規律運動，擁有親手打造的健身空間。然而，近半年來，她的身體狀況卻急轉直下。

她頻繁頭暈，偶爾發生類似短暫失憶的情形；走路步態不穩，總覺得快要跌倒；坐著要起身時，雙腿卻使不上力，必須扶著桌椅才能站起來，出現嚴重退化。曾到醫院接受完整檢查，包括腦部影像與頸動脈超音波，發現單側頸動脈近6成狹窄，但腦部並未出現明顯缺血或損傷，神經學檢查也無法解釋她的症狀。於是，她轉而前來血管門診評估。

進一步詢問病史才發現，她多年前曾因靜脈相關問題接受過手術。下肢超音波檢查顯示，她仍存在靜脈曲張與靜脈回流不全，只是外觀上沒有明顯突出的血管，因此多年來未被察覺。這類情況被稱為「隱性靜脈曲張」。

當下肢靜脈功能不良，血液長時間滯留在腿部，會造成下肢腫脹、沉重，影響站立與步態穩定度，同時也會降低整體循環效率。對某些患者而言，這種「血液卡在下半身」的狀態，可能進一步引發頭暈、腦霧、專注力下降等症狀，卻因表現集中在上半身，容易被誤以為是腦部或神經問題。

在完整評估後，該名女士接受微創靜脈曲張治療。術後不僅下肢腫脹與沉重感明顯改善，走路變得穩定，連原本困擾她的頭暈與腦霧現象也隨之消失。

靜脈疾病是一種進展緩慢、容易被低估的循環問題，並非每位患者都會出現明顯突出的血管。若長期出現下肢腫脹、久坐後起身困難、步態不穩，合併反覆頭暈或腦部檢查找不到原因時，應將下肢靜脈功能納入評估。

有時候，真正影響大腦與行動能力的關鍵，並不在頭，而是在被忽略已久的雙腿。